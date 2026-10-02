Husiler, Suudi uçaklarının Hacce, Taiz ve Lahic'e hava saldırısı düzenlediğini duyurdu - Son Dakika
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Husiler, Suudi uçaklarının Hacce, Taiz ve Lahic'e hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

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Husiler, Suudi uçaklarının Yemen'in batısındaki Hacce, Taiz ve Lahic vilayetlerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. SABA'ya göre Hacce'de iletişim şebekesi 4 saldırıyla, Lahic'te de El-Hicr Enstitüsü bir saldırıyla hedef alındı, can kaybı bilgisi verilmedi.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının, ülkenin batısındaki Hacce, Taiz ve Lahic vilayetlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberinde, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Hacce vilayetinin Vuşha ilçesindeki iletişim şebekesini 4 hava saldırısıyla hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, Lahic vilayetinin Kubeyta ilçesindeki El-Hicr Enstitüsü'ne de bir hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Taiz vilayetinde ise Hayfan ilçesine 4, El-Kedha bölgesine 2, Toplum Koleji'ne 1 ve Samia ilçesine 1 hava saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.

Haberde, saldırıların sonuçları veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan makamlarından Husilerin iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Savaş ve ÇatışmaPolitikaGüncelYemenDünyaTaizSon Dakika

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