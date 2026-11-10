Husiler, Suudi uçaklarının Sana'da benzin istasyonunu vurduğunu iddia etti - Son Dakika
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Husiler, Suudi uçaklarının Sana'da benzin istasyonunu vurduğunu iddia etti

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Husiler, Suudi savaş uçaklarının Sana'da benzin istasyonu ve petrol şirketi binasını vurduğunu iddia etti. Mesira televizyonuna göre istasyon Ceder'de, petrol binası Güney Sittin'de hedef alındı; çevredeki ev ve dükkanlar hasar gördü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Sana'da bir benzin istasyonu ve petrol şirketi binasını hedef aldığını iddia etti.

Husilere yakın Mesira televizyonunun haberinde, Sana'nın Beni el-Haris ilçesine bağlı Ceder bölgesinde el-Mufzar benzin istasyonunun hedef alındığı belirtildi.

Sana'nın el-Vahde ilçesinin Güney Sittin bölgesinde de petrol şirketine ait binanın hedef alındığı, bölgedeki ev ve dükkanlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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