Husiler, Tel Aviv'i Füze İle Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" balistik füzesiyle hedef aldıklarını ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayımlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Fiilistin-2" ismini verdikleri balistik füzeyle hedef aldıklarını belirtti.

Seri, saldırılarının Gazze'ye yönelik saldırılar ve kuşatma sona erene dek süreceğini kaydetti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ileri sürülmüştü.

İsrail basını, füze nedeniyle İsraillilerin sığınaklara girdiğini ve Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın kısa süreli iniş ve kalkışlara kapatıldığını kaydetmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.