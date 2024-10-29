Husiler Üç Gemiyi Hedef Aldı

Güncel

SANA, 29 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Umman Denizi, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda düzenledikleri üç ayrı saldırıda üç gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, gruba ait El-Mesira televizyonunda Pazartesi günü yayımlanan açıklamasında, "Filistinli ve Lübnanlı direnişçileri desteklemek üzere, düşman İsrail'e uygulamayı sürdürdüğümüz deniz ablukası kapsamında üç askeri operasyon gerçekleştirdik. İlk operasyonda iki insansız hava aracıyla Umman Denizi'nin güneyinde SC Montreal adlı gemi tam isabetle vuruldu. İkinci operasyonda Umman Denizi'nde Maersk Kowloon adlı gemi bir seyir füzesiyle hedef alındı. Üçüncü operasyonda ise Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda Motaro adlı gemi çok sayıda balistik füzeyle hedef alınarak tam isabetle vuruldu" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in saldırganlığı duruncaya, Gazze Şeridi'ne yönelik kuşatma kaldırılıncaya ve Lübnan'a yönelik saldırılar sona erinceye kadar bu operasyonlar durmayacak" diyen Sarea, daha fazla saldırı düzenleyeceklerini belirtti.