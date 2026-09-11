Husiler Yemen'in batısında 9 günde 5 bin 400 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini duyurdu
Yemen'deki Husiler, son 9 günde ülkenin batısında Kızıldeniz'e uzanan 5 bin 400 kilometrekarelik bölgeyi ele geçirdiklerini açıkladı. Husilerin bu ilerlemesinin bölgedeki çatışma dengesini nasıl etkileyeceği merak konusu.
Yemen'deki Husiler: "Son 9 günde ülkenin batısında, Kızıldeniz'e uzanan 5 bin 400 kilometrekarelik bölgeyi ele geçirdik"
Kaynak: AA
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