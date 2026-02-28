Husilerden Deniz Saldırı Tehdidi - Son Dakika
Husilerden Deniz Saldırı Tehdidi

28.02.2026 20:26
AB'nin 'Aspides' misyonu, Husilerin deniz taşımacılığına yönelik saldırı tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) deniz misyonu "Aspides", ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemiciliğe yönelik yeni saldırı tehdidinde bulunduğunu açıkladı.

Misyonun yazılı açıklamasında, Husilerin, İsrail ve ABD ile bağlantılı gemilerle bölgedeki deniz taşımacılığını hedef alabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Denizcilik sektörünü teyakkuzda kalmaya ve tüm gemilere yönelik saldırıların göz ardı edilemeyeceğinin farkında olmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Operasyon bölgesindeki "Aspides" unsurlarının yüksek alarmda kalmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, denizde can güvenliğini korumaya ve seyrüsefer özgürlüğüne katkıda bulunmaya hazır olunduğu kaydedildi.

AB, "Aspides" misyonunu Şubat 2024'te başlatmış, 23 Şubat'ta görev süresini bir yıllığına daha uzatmıştı.

Misyon, Kızıldeniz'de gemilerin korunması ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasını hedefliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a yönelik ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü de vuruldu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:20
