Husilerden Taiz'de Yargı Kompleksine Saldırı - Son Dakika
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Husilerden Taiz'de Yargı Kompleksine Saldırı

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Yemen'de Husiler, Taiz'deki yargı kompleksine havan topu saldırısı düzenledi; can kaybı yok.

Yemen'de İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bir yargı kompleksine havan topu saldırısı düzenlediği, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yemen haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklardan aktardığına göre, Husiler, Taiz'in orta kesimindeki Cebel Cerra semtinde bulunan bir yargı kompleksine havan topu saldırısı düzenledi.

Saldırının Husilerin, kentin kuzeyinde konuşlandıkları bölgeden düzenlendiği ancak can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Söz konusu saldırının, Husilerin Taiz'deki yerleşim bölgelerine ve sivil tesislere yönelik saldırılarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Yemen'deki gelişmeler

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyordu. Hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakimdi. Ancak son dönemde bu sakinlik yerini karşılıklı suçlamalara bıraktı ve ülkede Suudi Arabistan'ın da dahil olduğu bir dizi gelişme yaşanmaya başladı.

Öncelikle Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını öne sürerek "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından 24 Temmuz'da Yemen'in Hudeyde kentine ve kente bağlı Kamaran Adası'na hava saldırıları düzenlendi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Hudeyde vilayetinde, Husilere ait bazı hedefleri vurduklarını doğruladı.

Yemen hükümeti de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere karşı düzenlediği hava saldırılarına destek verdi.

Bugün Yemen'in Marib ve Cevf vilayetlerinde Husilere ait mevzilerin hava saldırılarıyla vurulduğu duyuruldu ancak saldırıları düzenleyen tarafa ilişkin bilgi verilmedi.

Bu saldırılara karşılık Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu ve Cazan bölgelerinde yer alan milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husilerden Taiz'de Yargı Kompleksine Saldırı - Son Dakika

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