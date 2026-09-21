Husilere göre Suudi uçakları Yemen'de son 24 saatte 157 saldırı düzenledi

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla Cevf, Taiz, Sada ve Marib illerine son 24 saatte 157 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif üslerinden havalandığını, füze saldırılarının ise Necran ve Cazan bölgelerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Seri, Yemen'in Cevf, Taiz, Sada ve Marib illerinin son 24 saatte 157 hava ve füze saldırısıyla hedef alındığını ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, Yemen'de askeri tırmanışın başlamasından bu yana düzenlenen hava ve füze saldırılarının toplamının 917'ye ulaştığını öne sürdü.

Seri, saldırıların sonuçlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.