Husilere göre Suudi uçakları Yemen'de son 24 saatte 157 saldırı düzenledi - Son Dakika
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Husilere göre Suudi uçakları Yemen'de son 24 saatte 157 saldırı düzenledi

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi savaş uçaklarının Cevf, Taiz, Sada ve Marib'e son 24 saatte 157 hava ve füze saldırısı düzenlediğini iddia etti. Seri, tırmanışın başlamasından bu yana toplam saldırının 917'ye ulaştığını öne sürdü, sonuçlara ilişkin bilgi paylaşmadı.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon savaş uçaklarıyla Cevf, Taiz, Sada ve Marib illerine son 24 saatte 157 hava ve füze saldırısı düzenlendiğini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Hamis Muşayt ve Taif üslerinden havalandığını, füze saldırılarının ise Necran ve Cazan bölgelerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Seri, Yemen'in Cevf, Taiz, Sada ve Marib illerinin son 24 saatte 157 hava ve füze saldırısıyla hedef alındığını ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, Yemen'de askeri tırmanışın başlamasından bu yana düzenlenen hava ve füze saldırılarının toplamının 917'ye ulaştığını öne sürdü.

Seri, saldırıların sonuçlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
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