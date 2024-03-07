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- CENTCOM: "Husilerin Kızıldeniz'de saldırdığı ticari gemide 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı"

SANA - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Husilerin Kızıldeniz'de saldırı gerçekleştirdiği ticari gemide 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığından dün Husilerin Kızıldeniz'de hedef aldığı "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "6 Mart yerel saatle 11.30'da Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerden Aden Körfezi'nden geçen Barbados bandıralı Liberya'ya kayıtlı M/V True Confidence yük gemisine doğru bir gemisavar balistik füzesi ateşlendi. Füze gemiye isabet etti ve mürettebat 3 kişinin öldüğünü, 3'ü kritik olmak üzere 4 kişinin yaralandığını ve gemide ciddi hasar olduğunu bildirdi. Mürettebat gemiyi terk etti, olaya müdahale eden koalisyon savaş gemileri durumu değerlendiriyor. Bu, Husiler tarafından son 2 gün içinde ateşlenen beşinci gemisavar balistik füzesi. Bu füzelerden 2'si yük gemisini (M/V MSC Sky II ve M/V True Confidence) etkiledi ve bir füze ise USS Carney tarafından düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

ABD, Yemen'de Husilere ait 2 İHA'yı vurdu

Daha sonra yapılan ayrı bir açıklamada ise "Yerel saatle 19.14 civarında CENTCOM, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede, ticari gemilere ve ABD donanma gemilerine yakın bir tehdit oluşturan 2 insansız hava aracına karşı meşru müdafaa saldırısı düzenledi. Bu meşru müdafa eylemleri, seyrüsefer özgürlüğünü korumak, uluslararası suları ABD Donanması ve ticari gemiler için daha güvenli hale getirmek için gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu

İngiliz ve ABD'li yetkililer dün akşam, True Confidence adlı yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ticari gemiye Yemen'in Aden kentinin yaklaşık 50 deniz mili güneybatısında füze saldırısı düzenlendiği, geminin hasar aldığı ve yangın çıktığı ifade edilmişti. Gemide 15'i Filipinli, 4'ü Vietnamlı, 2'si Sri Lankalı, 1'i Hindistanlı ve 1 Nepalli olmak üzere toplam 20 mürettebat ve 3 silahlı koruma olduğu aktarılmıştı. Geminin Liberya'da kayıtlı True Confidence Shipping şirketine ait olduğu ve Yunanistan merkezli Third January Maritime şirketi tarafından işletildiği belirtilmişti.

Husilerin saldırılarında Kızıldeniz'de ilk can kaybı yaşanmış oldu.