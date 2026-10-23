Husilerin kuşatması altındaki Taiz'de 42 sağlık tesisinde ciddi kıtlık var - Son Dakika
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Husilerin kuşatması altındaki Taiz'de 42 sağlık tesisinde ciddi kıtlık var

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BM'den Laerke, Husilerin kuşatması altındaki Taiz'e erişim yollarının kapanmasının yakıt ve gıdada ciddi düşüşe yol açtığını bildirdi. DSÖ'den Lindmeier, kentte 42 sağlık tesisinde ciddi kıtlık olduğunu ve hastanelerin aylık 156 bin litreden fazla yakıta ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Yemen'in, Husilerin kuşatması altındaki Taiz kentine erişim yollarının kapanmasının buraya ulaşan yakıt, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin miktarının ciddi oranda düşmesine neden olduğunu bildirdi.

Laerke ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin kuşattığı Taiz'in dış dünyayla bağlantısının kesilmesinin üzerinden 20 gün geçtiğini belirten Laerke, "Çatışmaların, 3 Ekim'den bu yana bölgeye giriş yapmamızı ve insanların buradan çıkışını imkansız hale getirdiğini görüyoruz. Bu durum, insani erişimin kesilmesi halinde neler yaşanabileceğine dair adeta ders niteliğinde bir örnek. Erişim yollarının kapanması kente ulaşan yakıt, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin miktarının ciddi oranda düşmesine neden oldu." dedi.

Laerke, su kaynaklarının giderek azaldığına dikkati çekerek, bölge sakinlerinin çoğunun ihtiyaçlarını tankerlerle getirilen suyla karşıladığını vurguladı.

Taiz'de zaten su ihtiyacının oldukça zor karşılandığına işaret eden Laerke, yolların kapalı olması ve tankerlerin çalışması için gereken dizel yakıtın bulunamaması nedeniyle bunun daha da zorlaştığını söyledi.

Tankerle getirilen suyun maliyetinin yaklaşık 3 katına çıktığını kaydeden Laerke, "Orada mahsur kalan insanların yaşadığı zorlukları tahmin edebilirsiniz. Mutfak gazı da neredeyse hiç bulunmuyor. Yaşanan bu kıtlık, ailelere sıcak yemek sağlayan topluluk mutfaklarını dahi tehdit eder hale geldi." dedi.

"Taiz'de hastaneler hayati hizmetlerini sürdürmekte büyük zorluk yaşıyor"

DSÖ Sözcüsü Lindmeier ise 4 gün önce Taiz'deki hastanelerin yakıt stoklarının kısa bir süre sonra tükeneceği bilgisine ulaştıklarını ancak stokların tükendiğine dair henüz bir bildirim almadıklarını söyledi.

Lindmeier, "Taiz'de hastaneler yakıt, oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme konusundaki kritik eksiklikler nedeniyle hayati hizmetlerini sürdürmekte büyük zorluk yaşıyor. Hastane hizmetlerinin ciddi şekilde aksadığı ve stokların tehlikeli düzeyde azaldığı bu kritik dönemde binlerce hastaya yönelik hayati bakımın devam ettirilebilmesi için acil eyleme geçilmesi gerekiyor. Sadece Taiz'de 42 sağlık tesisinde ciddi kıtlık yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Hastanelerin ve ambulansların faaliyetlerini sürdürebilmesi için aylık 156 bin litreden fazla yakıta ihtiyaç duyulduğunu aktaran Lindmeier, yakıt kıtlığının, oksijen üretimi, acil hasta nakli ve aşıların soğuk zincirle korunması gibi süreçleri de tehdit ettiğini söyledi.

Lindmeier, "DSÖ, mevcut yakıt stoklarını doğrulamak ve hastane hizmetlerindeki aksamaların boyutunu değerlendirmek üzere sağlık yetkilileriyle birlikte çalışmaya devam ediyor." dedi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak ülkeyi balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Doğu ve Güney Afrika Bölgesi İletişim Sorumlusu Azfar Deen, Yemen'de gıda durumunun son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Deen, "Kısa süre önce belirttiğimiz üzere 800 binden fazla kişi gıda yardımından mahrum kalmış durumda, buna insani yardıma bağımlı 200 bin kadın ve çocuk da dahil. Bu kişilere yeniden ulaşabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz, aynı zamanda Yemen genelindeki daha kapsamlı operasyonlarımıza da destek vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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