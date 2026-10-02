Husilerin roketi Necran'da okula isabet etti, Suudi Arabistan maddi hasar bildirdi - Son Dakika
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Husilerin roketi Necran'da okula isabet etti, Suudi Arabistan maddi hasar bildirdi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, X'teki hesabından Husilerin fırlattığı roket mermisinin Necran'da bir okula isabet ederek maddi hasara yol açtığını bildirdi. Hasarın boyutu ve yaralı bilgisi paylaşılmadı; Husilerden konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin attığı roket mermisinin ülkenin güneyindeki Necran kentinde bir okula isabet ettiğini ve hasara neden olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan bir roket mermisinin Necran'da bir okula isabet ettiği ve maddi hasara yol açtığı kaydedildi, ancak hasarın boyutuna ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi de paylaşılmadı. Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'a saldırılar düzenliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, daha önce yaptığı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kentine fırlattığı 3 balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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