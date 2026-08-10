Husilerin Saldırıları Barış Fırsatlarını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Husilerin Saldırıları Barış Fırsatlarını Tehdit Ediyor

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Yemen Başkanı Alimi, Husilerin saldırılarının barış çabalarını zorladığını belirtti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin son dönemdeki saldırılarının uluslararası toplumun Yemen'de barış fırsatlarını koruma konusundaki ciddiyeti açısından yeni bir sınav olduğunu belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre Alimi, Yemen'deki siyasi süreci destekleyen ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede Husilerin son saldırılarını ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yemen yönetiminin gerilimi başlatmadığını vurgulayan Alimi, "Barışa bağlılığımızın, Husilerin istediği zaman ve yerde saldırmasına açık bir izin haline gelmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alimi, Husilerin El-Muha Limanı'na balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin etkilendiğini belirtti.

Saldırının askeri bir noktayı değil, liman iskelesi, hizmet tesisleri, yük vinçleri ve limanda demirli ticari gemileri hedef aldığını kaydeden Alimi, Suudi Hastanesi, Göç ve Pasaport İdaresi ile bazı su projelerinin de ağır hasar gördüğünü aktardı.

El-Muha saldırısının haftalardır devam eden gerilimin bir parçası olduğunu savunan Alimi, Husileri Suudi Arabistan'daki sivil tesisler ile ticari gemilere, Marib ve Hadramevt'teki askeri ve sivil noktalara saldırmakla suçladı.

Uluslararası topluma Husilerin limanlar, sivil tesisler ve sivillere yönelik saldırılarını açık biçimde kınama çağrısı yapan Alimi, Yemen hükümetinin vatandaşlarını, kurumlarını ve ekonomik tesislerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma hakkının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmeye katılan büyükelçiler de Husilerin hükümet güçleri, sivil tesisler, El-Muha Limanı, Suudi Arabistan ve ticari gemilere yönelik saldırılarını kınayarak Yemen hükümetine ve uluslararası seyrüsefer güvenliğinin korunmasına desteklerini yineledi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husilerin Saldırıları Barış Fırsatlarını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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