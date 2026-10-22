Husilerin Taiz'de son 24 saatte 95 ihlal işlediği, 23 kişinin öldüğü bildirildi - Son Dakika
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Husilerin Taiz'de son 24 saatte 95 ihlal işlediği, 23 kişinin öldüğü bildirildi

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Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'na göre Husiler, Taiz'de son 24 saatte 95 suç ve ihlal işledi, sivil yerleşim alanlarına yaklaşık 218 mühimmat attı. Saldırılarda 2 kadın, 3 çocuk ve 1 bebeğin de aralarında olduğu 23 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husilerin son 24 saatte Taiz vilayetinde 95 suç ve ihlal işlediği, sivil yerleşim alanlarına yaklaşık 218 mühimmat fırlattığı saldırılarda 23 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, askeri tırmanışın kentteki ablukanın sürdürülmesi, sivillerin hareketinin kısıtlanması ve temel insani yardımların girişinin engellenmesiyle eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, belgelenen ihlaller arasında topçu ateşi ve keskin nişancı atışlarıyla öldürme ve yaralama, sivillerin alıkonularak bilinmeyen yerlere götürülmesi, ev baskınları, sivil yerleşim yerlerine, ambulanslara ve sağlık personeline yönelik saldırılar, sivil tesislerin basılması ve yağmalanması ile ana yolların hedef alınmasının yer aldığı ifade edildi.

Saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, Husilerin düzenlediği saldırılarda aralarında 2 kadın, 3 çocuk ve 1 bebeğin de bulunduğu 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kadın ve 4 çocuğun da aralarında yer aldığı 29 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Husilerin son 24 saatte 95 suç ve ihlal işlediği, sivil yerleşim alanlarına yaklaşık 218 mühimmat fırlattığı kaydedilen açıklamada, 11 kişinin kaçırılarak bilinmeyen yerlere götürüldüğü kaydedilirken, Cebel Habeşi bölgesinde yaklaşık 9 eve baskın düzenlendiği, 6'sı tamamen yıkılmak üzere 12 evin ve sivillere ait 9 aracın zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Saldırıların Sabr el-Mevadim ilçesine bağlı Kahlan, Eş-Şakab, En-Necade, Er-Rahn, El-Cenahbi, Hisan ve El-Avat köyleri, El-Misrah, El-Akrud ve Daba bölgeleri, El-Masbah, Sinah, Bir Başa ve Asifra mahalleleri; Et-Taiziye ilçesindeki Ed-Dabah bölgesi; Cebel Habeşi ilçesindeki Ed-Dahr bölgesi ile kentin kuzey, batı ve doğusundaki alanları hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda havan topu, topçu mermileri, Katyuşa roketleri ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı, Asifra bölgesinde ise teknik incelemesi süren ve göz yaşartıcı gaz içerdiği değerlendirilen gaz tüplerinin atıldığı kaydedildi.

Yaralı taşıyan ambulansa İHA'lı saldırı

Sivil toplum ağının raporunda, Harat ed-Dar bölgesinde bir köpük fabrikasının bombalanmasının ardından yaralıları tahliye eden bir ambulansa İHA'yla saldırı düzenlendiği belgelendi.

Saldırıda ambulansın imha edildiği ve görevli doktorun yaralandığı, bölge halkının yaralıları taşımak için alternatif yolları kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Sağlık araçlarına yönelik saldırıların, tıp merkezi ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle birleştiğinde ölüm ve kalıcı engellilik riskini artırdığı vurgulandı.

Ayrıca, Eş-Şamayeteyn ilçesine bağlı Et-Turba bölgesinde Al-Aksa Derneği genel merkezinin basılarak yağmalandığı; El-Arus ve Taiz kentine bağlanan Hisan, El-Avat yolunda sivil araçlara ve yayalara yönelik keskin nişancı saldırılarının sürdüğü bilgisine yer verildi.

Saha tanıklıklarına göre keskin nişancı atışlarının Sanamat bölgesindeki bir mevziden yapıldığı bildirildi. Kahlan, En-Necade ve Eş-Şakab sakinleri bombardımanın durdurulması, yaralıların tahliyesi ve insani yardımların ulaştırılması için acil çağrıda bulundu.

"Savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor"

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, sivillere, evlere, sivil tesislere ve sağlık personeline yönelik saldırıların, alıkoymaların ve çocukların silah altına alınmasının "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" unsurlarını eksiksiz taşıdığını vurguladı.

Abluka ile gıda, yakıt ve ilaç kısıtlamaları nedeniyle derinleşen insani krize dikkati çekilen açıklamada, yaşananların bağımsız bir şekilde soruşturulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin ablukası ve aralıksız bombardımanı altında yaşam mücadelesi veren Taiz halkına destek olunması amacıyla uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Arap Koalisyonu Riyad ve Medine'ye uçurulan 4 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Medine kentlerine gönderilen 4 insansız hava aracının (İHA) engellenerek düşürüldüğünü duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Riyad ve Medine kentlerine yönelik saldırı amacıyla uçurulan İHA'ların engellendiğini ve düşürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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