Hüsrev Hâtemî: Güzellerden Bir Güzel İnsan

09.04.2026 17:00
Hüsrev Hâtemî, Güney Âzerbaycan kökenli bir ailede doğarak İstanbul'un kozmopolit kültüründe yetişmiş, derin düşünceleri ve zarif şiirleriyle sanata katkıda bulunmuş çok yönlü bir aydındır. Edebiyat ve sanatla harmanlanmış yaşamı, onu dönemin önemli şairlerinden biri yapmıştır.

Hüsrev Hâtemî, güzellerden bir güzel insandı ve ipek yumuşaklığında bir ruha sahipti. Bu güzellik, ağır çilelerle elde edilmiş bir değer hazinesiydi. Ailesi Güney Âzerbaycan'dan göç etmişti ve yeni Türkiye'ye uyum sağlama sürecinde çalkantılar içinde kendilerini yeniden kuruluşa adadılar.

Doğuştan İstanbullu olan Hâtemî, İstanbul'da doğdu ve bu şehrin kozmopolit kültürüyle yetişti. Baba evinde Hâfız divanının okunduğu bir ortamda büyüdü, bu da onun edebiyat ve tarihle iç içe geçmesini sağladı. İstanbul hayatı, içe dönük çocukluğunu terbiye etti ve yaratıcılığının temelini oluşturdu.

Hüsrev Hâtemî, bu kültürün şairi, hekimi ve hocası olarak çok yönlü bir aydındı. Zarif ve hassas bir insandı, kırmaktan ve kırılmaktan çekinirdi. Bu hassasiyetini sanata dönüştürerek şiir ve denemede ustalaştı. Derin düşünen, filozofik bir yapıya sahipti ve mizahını incelikle kullanırdı. Şiirleri, sade ama derin söyleyişlerle dikkat çekiyordu.

Dili hayatın içinden gelir, müzikli ve şiirliydi. Klasikleri bilen ve seven, aynı zamanda yeni söyleyişlerle harmanlayan bir şairdi. Örneğin, Necdet Yaşar ve İhsan Özgen'in müzikli sohbetinde, Hâtemî'nin inceliği, bir şiir değerlendirmesi sırasında gösterdiği mahcubiyetle ortaya çıktı. Bu durum, onun temiz ve saf ruhunu yansıtıyordu.

Hüsrev Hâtemî, iyi bir şair ve yazar olmanın yanı sıra, yüksek kültür ve sanat anlayışıyla dikkat çeken bir insandı. Ruhu şad olsun.

