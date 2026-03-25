Husumet Cinayeti: Ağırlaştırılmış Müebbet

25.03.2026 20:31
Uğurcan Bozan, akrabası Maksut Beğtaş'ı vurup öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

KOCAELİ'de, husumet nedeniyle akrabası Maksut Beğtaş'ı (55) tabancayla vurarak öldüren Uğurcan Bozan(23), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Ocak 2025'te Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Maksut Beğtaş, ATM önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Uğurcan Bozan, Kocaeli polisinin İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Cinayetin, akraba iki aile arasında geçmişe dayanan husumet ve kan davası nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Bozan'ın babasının ölümünden sorumlu tuttuğu Beğtaş'ı bir süre takip ederek Karamürsel'de tabancayla vurduğu belirlendi.

İLK DURUŞMADA 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEMİŞTİ

Uğurcan Bozan hakkında 'Kan Gütme Saikiyle Kasten Öldürme' ve 'Ruhsatsız Silah Bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Temmuz 2025'te yargılanmasına başlanan Bozan, ilk duruşmada, "Babamın ölümüne sebep olduğu için yaptım. Olaydan dolayı pişman değilim" demişti.

KARAR DURUŞMASINDA 'PİŞMANIM, KEŞKE ÖLDÜRMESEYDİM' DEDİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık, taraf yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Uğurcan Bozan, "Şahsı kan gütme amacıyla bu eylemi gerçekleştirmedim. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Pişmanım. Babama yönelik gerçekleşen eylemde rolü olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Pişmanım keşke öldürmeseydim. Aleyhime olan hükümler üst sınırdan uygulansın, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Uğurcan Bozan 'Pişmanım' diye cevap verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklamayan mahkeme heyeti sanık Uğurcan Bozan'ın üzerine atılı suçu kan gütme saikiyle tasarlayarak işlediğine kanaat getirerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Bozan'a ayrıca ruhsatsız olarak silah bulundurma suçundan 10 bin lira para cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi.

Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: DHA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltında
Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Hakan ve Kerim Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Didem Soydan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı

19:44
Trump’ı hiç umursamıyor Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi
19:13
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:26
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
