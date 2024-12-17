Husumet nedeniyle pompalı tüfekle yaralama

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Erzurum'da çay ocağında karşılaştığı husumetlisini pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki çay ocağında önceden husumetli olduğu belirtilen İ.E.M'yi (18) pompalı tüfekle ağır yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanan İ.C.Y'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde dün bir çay ocağının kapısına gelen İ.C.Y, burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içerideki husumetlisini gözetlemiş, sonra kapıyı açıp içeriye ateş ederek İ.E.M'yi bacağından ağır yaralamıştı.

Çay ocağının güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından kaçan İ.C.Y, polis ekiplerince yakalanmıştı.