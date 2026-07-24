Husumet nedeniyle tabancayla yaralandı - Son Dakika
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Husumet nedeniyle tabancayla yaralandı

Husumet nedeniyle tabancayla yaralandı
24.07.2026 12:10
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Atakum'da M.E.Ö., husumetli olduğu C.Z.'yi tabanca ile yaraladı, olayın sebebi hakaretler.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde M.E.Ö., husumetli olduğu C.Z.'yi tabancayla yaraladı. Yakalanan şüpheli, ailesine küfür ve hakaret ettiği için C.Z.'yi vurduğunu söyledi.

Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.Z. ve M.E.Ö., sokakta buluştu. Yürüdükleri sırada M.E.Ö., bir anda C.Z.'ye yumruk atıp, belindeki tabancayı çıkararak 3 el ateş etti. İki kurşun ile her iki bacağından yaralanan C.Z., yere yığıldı. C.Z., H.E.P.'nin kullandığı otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı. M.E.Ö. ifadesinde, "Anneme ve babama küfürler, bana hakaretler etti. Bana konum attı ve istediği yere gittim. Küfürlerin ses kayıtları da mevcuttur. Olay bu sebeple meydana gelmiştir" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

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