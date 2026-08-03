Husumet Yüzünden Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

Niğde'nin Gümüşler beldesinde husumetlisinin evinin önünde ateş eden ve jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beldeye bağlı Tunlu Yaylası'nda husumetlisi M.Ö'nün evinin önüne gelerek rastgele havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İ.Ö. 29 Temmuz'da Gümüşler beldesine bağlı Tunlu Yaylası'nda, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen M.Ö'nün evinin önüne gelerek rastgele havaya ateş etmiş, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açan ve uyarılara rağmen kaçmaya çalışan zanlı, ekiplerce ikna edilerek teslim olmuştu.