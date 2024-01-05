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Hüyük Kızılay, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıyor - Son Dakika
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Hüyük Kızılay, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan Kızılay temsilciliği, Çocuklar Üşümesin Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklar için hazırladığı kıyafet paketlerini dağıtmaya başladı. Hüyük Kızılay gönüllüleri, ailelerin kışlık giyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla giyim yardımında bulunduklarını belirtti.

Hüyük Kızılay, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıyor
05.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:29
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Konya'nın Hüyük ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuldu.

Hüyük Kızılay temsilciliği, Çocuklar Üşümesin Projesi kapsamında ihtiyacı olan çocuklar için hazırladığı paketlerin dağıtımını yaptı.

Hüyük Kızılay gönüllüleri, ailelerin kışlık giyecek ihtiyacını karşılamak üzere giyim yardımında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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