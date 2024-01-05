Hüyük Kızılay, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıyor

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Konya'nın Hüyük ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuldu.
Hüyük Kızılay temsilciliği, Çocuklar Üşümesin Projesi kapsamında ihtiyacı olan çocuklar için hazırladığı paketlerin dağıtımını yaptı.
Hüyük Kızılay gönüllüleri, ailelerin kışlık giyecek ihtiyacını karşılamak üzere giyim yardımında bulunduklarını kaydetti.
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