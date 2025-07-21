Konya'nın Hüyük ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 GH 882 plakalı otomobil, Hüyük- Doğanhisar yolu beton santrali civarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hüyük'te Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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