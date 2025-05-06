Huzur İstanbul Uygulaması: 1005 Gözaltı - Son Dakika
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Huzur İstanbul Uygulaması: 1005 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen 'Huzur İstanbul' uygulamasında 1005 kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

06.05.2025 09:44
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında 1005 kişi gözaltına alındı.

Kentte 5 Mayıs'ta iki aşamalı olarak düzenlenen uygulamanın ilk etabında, 215 noktada 1528 personelin katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol kontrolü yapıldı. Uygulamada bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait iki bot da görev aldı.

İkinci aşamada ise 1408 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 329 bin 409 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan ve üzerinde suç aleti bulunan 1005 kişi yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 25 ruhsatsız tabanca, 12 kurusıkı tabanca ve 62 fişek ile 1688 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 247 umuma açık yer denetlendi, 1 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Trafik uygulamalarında ise 41 bin 902 araç ve 2 bin 808 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 339 araç ve motosikletle 9 sürücüye işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edildi. Trafik ihlalleri nedeniyle 708 bin 640 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Huzur İstanbul Uygulaması: 1005 Gözaltı - Son Dakika

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