Huzurevi Bocce Takımı Türkiye Şampiyonası İçin Kenetlendi - Son Dakika
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Huzurevi Bocce Takımı Türkiye Şampiyonası İçin Kenetlendi

Samsun'da huzurevi sakinleri, vefat eden kaptanları için mücadele ederek Türkiye şampiyonu olmayı hedefliyor.

19.12.2024 12:51
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Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan huzurevi sakinlerince oluşturulan bocce takımı, antrenman sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden takım kaptanlarının hayalini gerçekleştirerek Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

Huzurevi sakinlerince 7 yıl önce kurulan Atakum Huzurevi Bocce Takımının kaptanı Cahit Öge, 11 Ağustos'ta antrenman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaptanın yaşamını yitirmesinin üzüntüsünü yaşayan yaşları 68 ila 90 arasında değişen 5 takım arkadaşı, bölge turnuvasında birinci olarak Antalya'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Atakum Huzurevi Bocce Takımı, turnuvada şampiyon olarak, vefat eden kaptanlarının kupa hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bocce antrenörü ve huzurevi fizyoterapisti Gonca Atmaca, AA muhabirine, boccenin yaşlılar için çok faydalı bir spor olduğunu söyledi.

Yaşlıların antrenman ve maçlarda günlük hareket ihtiyaçlarını yeterli miktarda karşılayabildiğine işaret eden Atmaca, "Atışlar sırasında denge ve koordinasyon çalışması yapılıyor. Bütün bunlar da beyinle olan bağlantıyı yeniden kurmayı sağladığı için bilişsel fonksiyonlarını da korumuş oluyorlar." dedi.

Takım arkadaşları, Cahit Öge için kenetlendi

Yardımcı antrenör ve huzurevi psikoloğu Yasin Akkoyun da takım kaptanının yaşamını yitirmesinin ardından huzurevi sakinlerinin kendini kötü hissettiğini, bu süreçte Gonca Atmaca ile onlarla düzenli grup çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Bocce takımı üyelerinin böylece daha çok kenetlendiğini, "Cahit Öge için birinci olacağız" dediklerini dile getiren Akkoyun, "Gerçekten de öyle oldu. Gruptan ve Samsun genelinden birinci çıktık. Önümüzdeki aylarda Antalya'da finallere gideceğiz. Yaşlılarımızın bu süreçteki hırsları ve kenetlenmeleri gerçekten çok değerli." ifadesini kullandı.

"Birinciliğini de alırsak o kupayla onun mezarına gideceğiz"

Takımın yeni kaptanı 75 yaşındaki Ahmet Gülaştı ise arkadaşı vefat edince takım arkadaşları ve antrenörlerinin kendisini takım kaptanlığına uygun gördüklerini söyledi.

Antrenmanlarının güzel geçtiğini belirten Gülaştı, "Kendimizi tam olarak eğitiyoruz, karşımıza çıkan arkadaşları yenmeye çalışıyoruz, nitekim de yeniyoruz. Şimdi de Allah izin verirse Antalya'da birincilik gösterirsek hepimiz mutlu oluruz." diye konuştu.

Takım oyuncularından 74 yaşındaki Safiye Ondaş da antrenman sırasında kaptanlarının vefat ettiğine dikkati çekerek, "Daha da azimle çalıştık. Samsun birinciliğini aldık, bundan çok mutluyuz. Eğer Türkiye birinciliğini de alırsak o kupayla onun mezarına gideceğiz." dedi.

90 yaşındaki Cafer Coşar ise sporu herkese tavsiye ederek, "Spor duydum mu hemen gelirim. Antrenman yapmak istiyorum, biraz daha geliştirmek istiyorum kendimi. Sporun yaşı yoktur, okumanın da çalışmanın da yaşı yoktur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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