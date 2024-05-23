Huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika
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Huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun ziyareti esnasında huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadılar. Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi ve Trakya Üniversitesi ile yapılan iş birliği projesini inceledi.

23.05.2024 20:06
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Huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşadı

EDİRNE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun ziyareti esnasında huzurevi sakinleri duygu dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına hakim olamadılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Edirne huzurevine ziyarette bulundu. Sıcak diyalogların yaşandığı ziyarette Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu'nun elini öptüğü esnada duygu dolu anlar yaşayan bir vatandaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne Huzurevi Müdürlüğünün iş birliğiyle başlatılan "Kanka-Tek" projesini de inceleyen Tarıkdaroğlu, üniversite öğrencileri ile huzurevi sakinlerinin dijital oyunlar sayesinde fiziksel hareketlerini ve zihinsel aktivitelerini artırdığını söyledi.

"Kanka-Tek" projesinin çok önemli olduğunu ifade eden Tarıkdaroğlu, "Huzurevinde çok güzel bir projemiz hayata geçti. Onu burada yerinde izleme ve görme fırsatını yakaladık. Fizyoterapist öğrenci arkadaşlarımızın huzurevi sakinlerimizle bir arada olup, hareket kabiliyetlerini geliştirici oyunlar oynamaları güzel bir proje." açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'na, Edirne Valisi Yunus Sezer de eşlik etti.

Kaynak: İHA

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