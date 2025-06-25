Huzurevinde Kayıp: Sümbül Topbaş'ın Ölümü Soruşturuluyor

ADANA Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çıktığı huzurevine dönmeyince yapılan aramalar sonucu cansız bedeni Sümbül Topbaş'ın (83) ölümü ile ilgili kaldığı huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı.

Seyhan ilçesinde bir huzurevinde kalan, 2023'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğünle gerçekleştiren Sümbül Topbaş, 20 Haziran'da bakkala gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Hakkında kayıp başvurusu yapılan Topbaş'ın, 23 Haziran gecesi Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu. Polisin yaptığı incelemede; vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Sümbül Topbaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsisi tamamlanan Topbaş'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sümbül Topbaş'ın ölümü sonrası Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı. Ayrıca çıkacak detaylı otopsi raporunun ardından Topbaş'ın ölümüyle ilgili bir ihmal ya da dış müdahale olup, olmadığının belirleneceği, adli soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,