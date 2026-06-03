Huzurevinde Lezzet Yarışması - Son Dakika
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Huzurevinde Lezzet Yarışması

03.06.2026 19:54
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Konya'da huzurevinde yaşlı bireyler için yemek yarışması düzenlendi. Katılımcılar, kültürel miraslarıyla lezzetler sundu.

Konya'da huzurevinde "Tecrübe Kazandı, Lezzet Taçlandı" temalı yemek yarışması düzenlendi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Meliha Ercan Huzurevi'nde düzenlenen yarışmada, yaşlı bireyler mutfak kültürlerini sofraya yansıttı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, gazetecilere, yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekleyen etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Yarışmada birbirinden farklı lezzetlerin hazırlandığını vurgulayan Topal, "Büyüklerimizin bilgi, tecrübe ve kültürel mirası toplumumuz için çok kıymetlidir. Onların mutlu ve aktif bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Katılımcılar tarafından hazırlanan lezzetler, jüri üyeleri tarafından lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirildi.

Yarışmanın sonunda tüm katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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