Huzurevinde Ölüm: Müdür ve Yardımcısına Dava - Son Dakika
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Huzurevinde Ölüm: Müdür ve Yardımcısına Dava

15.06.2026 10:26
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Narlıdere'deki huzurevinde kalorifer borusunun patlaması sonucu bir kadın öldü, müdür ve yardımcısına dava açıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki huzurevinde 76 yaşındaki kadının odasındaki kalorifer borusunun patlaması nedeniyle ölümüne ilişkin, dönemin kurum müdürüyle yardımcısı hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık 2024'te, kalorifer sıcak su borusundaki patlama sonucu yaralanan Hüsniye Aktaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

Olayın yaşandığı dönemde huzurevinin müdürlüğünü yapan R.Y. (49) ile müdür yardımcısı S.T. (66) hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 47. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, maktulün kaldığı odada, olayın yaşandığı tarihte kalorifer tesisatına ait sıcak su borusu ile radyatör bağlantısında sızıntı meydana geldiği, odadaki sıcaklığın yükselmesi üzerine Aktaş'ın odadan çıkmak istediği belirtildi.

Zeminde biriken sıcak suyu odanın karanlık olması nedeniyle fark edemeyen Aktaş'ın, suya basması sonucu ayaklarında ciddi yanıklar oluştuğu aktarılan iddianamede, kadının can acısı ve panikle odadan çıkmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştüğü, yardım istemesi üzerine diğer huzurevi sakinleriyle sağlık görevlisinin müdahale ettiği kaydedildi.

Aktaş'ın "yanık ve gelişen komplikasyonlar" sonucu öldüğü belirlendi

İddianamede, Aktaş'ın ambulansla kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 Aralık 2024'te yaşamını yitirdiği, İzmir Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin "yanık ve gelişen komplikasyonlar" olarak tespit edildiği belirtildi.

Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, tek kişilik bilirkişi raporunda kurum müdürü R.Y, müdür yardımcısı S.T. ve kurum çalışanı Ö.D'nin kusurlu bulunduğu, daha sonra hazırlanan üç kişilik bilirkişi heyeti raporunda ise kurum müdürü R.Y. ile müdür yardımcısı S.T'nin olayın meydana gelmesinde kusurlu ve etkili oldukları, kurum çalışanı Ö.D'nin ise kusurunun bulunmadığının değerlendirildiği aktarıldı.

Bilirkişi raporunda maktulün de olayın meydana gelmesinde etkisinin olmadığı ve kusurunun bulunmadığına yer verildi.

İddianamede, tutuksuz sanıklar R.Y. ve S.T. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık 2024'te Hüsniye Aktaş, kalorifer sıcak su borusundaki patlama nedeniyle odasında biriken suya basarak yere düşmüş, vücudunda yanıklar oluşan Aktaş, kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevinde Ölüm: Müdür ve Yardımcısına Dava - Son Dakika

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