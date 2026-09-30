Huzurevleri, Dünya Yaşlılar Günü'nde 30 bin 39 yaşlıya bakım hizmeti veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 179 resmi huzurevi, diğer kamu kuruluşlarına ait 18 huzurevi ve 296 özel huzurevinde toplam 30 bin 39 yaşlıya bakım hizmeti sunuluyor.

AA muhabirinin, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık, yaşlı bireylerin aileleri ve yakınlarıyla birlikte bulundukları çevrede, aktif ve sağlıklı yaşlanma süreci geçirmeleri ve huzurlu yaşam sürmelerini desteklemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Bakanlık, yaşlılara yönelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi, sosyal hizmetlerin sunulması, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.

Bakım ihtiyacı olan yaşlılara, kurumsal bakımın yanı sıra evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüzlü bakım hizmetleri gibi toplum temelli bakım hizmetleri de sunuluyor.

Bakanlığa bağlı 179 resmi huzurevinde 14 bin 621 yaşlı bakım hizmetinden faydalanıyor.

Diğer kamu kuruluşlarına ait 18 huzurevinde 1204, 296 özel huzurevinde ise 14 bin 214 yaşlı hizmetten yararlanıyor. Böylece kamu ve özel huzurevlerinde toplam 30 bin 39 yaşlıya bakım hizmeti veriliyor.

Huzurevlerinde yaşlıların barınma, bireysel öz bakım, sağlık, sosyal destek ve danışmanlık, psikolojik destek ve danışmanlık, rehabilitasyon, sosyal aktivite, beslenme ve temizlik ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunuluyor.

Ülke genelinde 107 bin 731 yaşlı evde bakım hizmeti alıyor

Bakanlık, yaşlı bireylerin aileleri ve yakınlarıyla birlikte kendi yaşam çevrelerinde hayatlarını sürdürmelerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı da sağlıyor. Ağustos itibarıyla evde bakım yardımından faydalanan yaşlı sayısı 107 bin 731'e ulaştı.

Ayrıca yaşlılara yönelik gündüzlü hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezlerinde çalışmalar yürütülüyor.

Ağustos itibarıyla 43 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezinde yaşlılara psikososyal rehabilitasyon, gündüz bakım ve evde destek hizmetleri veriliyor.

YADES ile 181 bin 714 yaşlıya ulaşıldı

Öte yandan, Bakanlıkça yaşlıların kendi yaşam çevrelerinde desteklenmesi amacıyla 2016'da başlatılan Yaşlı Destek Programı (YADES) ile belediyeler aracılığıyla evde bakım, psikososyal destek ve kültürel faaliyetler yürütülüyor.

Bu kapsamda 2025 yılı projeleri dahil, 10 yılda 86 belediyede 123 proje uygulanırken, 118 bin 145 hanede 181 bin 714 yaşlıya ulaşıldı.

Program kapsamında toplam 105 milyon 611 bin lira finansman desteği sağlandı.