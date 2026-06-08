Huzurlu Yaylası Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Huzurlu Yaylası Yolu Yeniden Açıldı

Huzurlu Yaylası Yolu Yeniden Açıldı
08.06.2026 12:33
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İslahiye'de yaşanan heyelan sonrası kapanan Huzurlu Yaylası yolu, belediye ekipleri tarafından açıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Huzurlu Yaylası yolu, belediye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Amanos Dağları eteği Tandır Mahallesi ve zirvesinde Huzurlu Yaylaları güzergahında, yağışların ardından meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri nedeniyle yolun bazı bölümleri ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İslahiye Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yola sürüklenen toprak ve kaya parçalarını temizledi.

Yapılan çalışmaların ardından yol güvenli hale getirilerek yeniden ulaşıma açıldı.

Belediye Başkanı Kemal Vural, bölgede yağışların ardından heyelan nedeniyle toprak yığını ve kaya düşmesi nedeniyle kapanan yolu açtıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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