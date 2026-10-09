IAF Komitesi Başkanı Wolfson, Antalya kongresinin Türkiye\'ye fırsat sunduğunu söyledi

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Uzay Girişimciliği ve Yatırım Komitesi Başkanı Nancy Wolfson, Uluslararası Uzay Kongresi'nin yalnızca büyük ve köklü oyuncular için değil, yeni aktörler için de fırsatlar oluşturduğunu belirterek, " Türkiye'nin de bu fırsatı değerlendirdiğini ve küresel uzay topluluğunda büyüdüğünü görüyorum. Bunun daha da artmasını diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, IAF tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Wolfson, kongreye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, IAF'ın girişimcilik ve yatırım fırsatlarını uzay endüstrisinin önemli bir unsuru olarak gördüğünü belirtti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından insanları kongrede bir araya getirdiklerini söyleyen Wolfson, "Küresel bir topluluğuz. Burada yeni ortaklıklar kurmak için buluşuyoruz. Bu da yeni işlerin ortaya çıkması, yeni pazarların oluşturulması ve Ay'da insanların geleceğinin nasıl şekilleneceği ve bunun hepimiz için ne tür ticari fırsatlar yaratabileceği gibi önemli konulardaki görüşmelerin devam etmesi anlamına geliyor." diye konuştu.

"Türkiye'nin uzay ekonomisine dahil olduğunu görmekten mutluyum"

Wolfson, uzay sektöründeki yeni girişimlerin ve şirketlerin harika iş çıkardıklarını belirterek, sektöre daha fazla insanın katılmına ihtiyaç olduğunu söyledi.

IAC'nin, farklı ülkelerin uzay sektörünün bir sonraki aşamasında, özellikle de uzayın ticarileşmesi sürecinde güçlü ses olarak yer almalarına fırsat sağladığını belirten Wolfson, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin 'bir sonraki aşama' olarak adlandırdığımız sürece, yani yeni uzay ekonomisine dahil olduğunu görmekten son derece mutluyum. Burada yeni aktörler, fikirler, yeni bir enerji ve şu anda ilerlemeye devam edebilmek için ihtiyaç duyduğumuz girişimcilik enerjisi var. Kongre, yalnızca büyük ve köklü oyuncular için değil, yeni aktörler için de yepyeni fırsatlar oluşturuyor. Türkiye'nin de bu fırsatı değerlendirdiğini ve küresel uzay topluluğunda büyüdüğünü görüyorum. Bunun daha da artmasını diliyorum."

"Uzay alanında herkese ihtiyacımız var"

Wolfson, küresel topluluğa katılmaya çalışan Türkiye'deki yeni girişimlere tavsiyede bulunurken, "Vazgeçmeyin, ilerlemeye devam edin, güçlü olun. Fikirleriniz varsa onların peşinden gidin. Yeni girişimler için son derece gerekli olan ortaklıkları kurun ve yolunuza devam edin. Karşınıza çıkan hiçbir zorluğun hedeflerinizle aranıza girmesine izin vermeyin. Uzay alanında herkese ihtiyacımız var. Türkiye, girişimcilerin küresel topluluğa nasıl katılabileceğinin ve güçlü bir ses haline gelebileceğinin harika bir örneği. Gelecekte neler yapacağınızı görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Kongrenin gelecek yıl Polonya'da düzenleneceğini belirten Wolfson, Türkiye'deki katılımcıları kongreye davet etti.