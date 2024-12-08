İbadi: Suriye için barış ve adalet umudu

Güncel

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından, "Suriye'de yeni gün. Suriye halkı için birlik, özgürlük, adalet ve barış günü olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

İbadi, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Suriye'de yeni gün. Suriye halkı için birlik, özgürlük, adalet ve barış günü olmasını umuyoruz. Daha önce de söyledim, bugün de tekrar ediyorum; zulmün devam edemeyeceği gibi, ne terör, ne kaos, ne de savaş başarıya ulaşabilir." mesajını paylaştı.

"Kendisi ve dünyayla barışık, birleşik, güvenli bir Suriye" görmeyi temenni ettiklerini belirten İbadi, Irak ve Suriye'nin iki halkın yararına kullanılabilecek "muazzam ortak yönlerinin" bulunduğunu kaydetti.

İbadi, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Savaşlardan ve çatışmalardan bıkmış halklarımız barış ve inşa döneminin özlemini çekiyor. Halklarımızın iyiliği için hepimiz çekişmelerin, çatışmaların ve savaşların alevlerini söndürmek için çalışalım."???????