İBB, 150 Yeni Taksi Plakası İhalesine Çıkıyor - Son Dakika
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İBB, 150 Yeni Taksi Plakası İhalesine Çıkıyor

29.05.2025 11:51  Güncelleme: 11:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesi çerçevesinde 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için 150 taksi plakası ihalesi düzenliyor. İhaleye yalnızca bireysel başvurular kabul edilecek ve her plaka için 29 yıllık işletme hakkı tanınacak.

(İSTANBUL)İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında hizmete alınacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için 150 taksi plakası ihalesine çıkıyor. Belediye Meclisi'nin 17 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek ihalede, her bir plaka için 29 yıllık işletme hakkı tanınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında hizmete alınacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabı için 150 taksi plakası ihalesine çıkıyor. Belediye Meclisi'nin 17 Nisan 2025 tarihli kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek ihalede, her bir plaka için 29 yıllık işletme hakkı tanınacak. İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12.00 olarak açıklandı. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, teklif mektuplarını içeren zarfları sıra numaralı alındı belgesi karşılığında İBB Encümeni'ne teslim edecek.

İhalede her bir plaka için muhammen bedel 4 milyon 250 bin TL artı KDV olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli 127 bin 500 TL olacak.

"Sadece bireysel başvuru yapılabilecek"

İhaleye yalnızca bireysel başvuru kabul edilecek ve her başvuru sahibi yalnızca bir plaka için hak kazanabilecek. Başvuruda bulunmak isteyenlerin şu belgeleri sunmaları gerekiyor:

"İstanbul'da ikamet ettiğine dair belge, geçerli sürücü belgesi, adli sicil kaydı, geçici teminat yatırıldığına dair makbuz, şartnamenin satın alındığına dair belge."

İhale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden bin TL bedelle temin edilebilecek. Başvurular yalnızca elden yapılacak; telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

"Yeni taksiler, yeni tasarımla hizmete girecek"

İBB, yeni taksilerin İstanbulluların oylarıyla belirlenen tasarımla hizmet vereceğini açıkladı. Yeni taksilerle birlikte İstanbul'daki taksi hizmetlerinde hem sayı hem kalite açısından iyileşme sağlanması hedefleniyor. Daha önceki taksi plakaları süresiz kullanım hakkı sunarken, bu plakaların kullanım süresi 29 yıl ile sınırlı olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB, 150 Yeni Taksi Plakası İhalesine Çıkıyor - Son Dakika

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