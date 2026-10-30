İBB, 2026 Mayıs-Eylül\'de İstanbul plajlarından bin 955 ton atık topladı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İSTAÇ, 2026 yılı Mayıs- Eylül döneminde kent genelinde deniz yüzeyi, kıyı ve plajlarda temizlik çalışmalarını sürdürdü. 93 halk plajında yaklaşık 4 milyon metrekarelik alan ile 515 kilometrelik kıyı şeridinde gerçekleştirilen çalışmalarda, deniz yüzeyinden 3 bin 660 metreküp, kıyılardan 915 ton, plajlardan ise bin 955 ton atık toplandı. Ayrıca, kıyılardan 3 bin 166 ton yosun temizlendi. Denizden çıkarılan atıklar arasında buzdolabı, bisiklet, çekyat, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi eşyalar da yer aldı.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İSTAÇ, İstanbul'un denizlerini, kıyılarını ve plajlarını temiz tutmak amacıyla çalışmalarına 2026 yaz sezonunda da devam etti. Mayıs-Eylül döneminde Avrupa ve Anadolu yakalarında gerçekleştirilen temizlik faaliyetleri kapsamında vatandaşların kullanımına açık 93 plajda yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanın temizliği sağlandı. Çalışmalar, İstanbul genelinde 515 kilometrelik kıyı şeridini kapsadı.

DENİZ YÜZEYİNDEN 3 BİN 660 METREKÜP ATIK TOPLANDI

İSTAÇ ekipleri, yaz sezonu boyunca yaklaşık 5 milyon metrekarelik deniz yüzeyi alanında gerçekleştirdikleri çalışmalarla 3 bin 660 metreküp atık topladı. Kıyı temizliği çalışmaları kapsamında 915 ton atık toplanırken, halkın yoğun olarak kullandığı plajlardan bin 955 ton atık uzaklaştırıldı. Deniz ve kıyı ekosistemini etkileyen yosun birikintilerine yönelik çalışmalarda ise 3 bin 166 ton yosun temizlendi.

466 PERSONEL VE 13 TEMİZLİK TEKNESİ GÖREV ALDI

İstanbul genelinde yürütülen deniz yüzeyi, kıyı ve plaj temizliği çalışmalarında 466 personel görev aldı. Deniz yüzeyindeki atıkların toplanması için 13 deniz yüzeyi temizlik teknesi kullanılırken, plaj temizliğinde 8 kendinden motorlu, 5 traktörle çekilen ve 1 elle yürütülen olmak üzere toplam 14 özel amaçlı plaj temizleme makinesiyle çalışma gerçekleştirildi. Temizlik faaliyetlerinde ayrıca kamyonetler, çöp kamyonları, vakumlu temizlik araçları, vinçli atık toplama araçları, vidanjörler, traktörler ve iş makinelerinden yararlanıldı.

DENİZDEN BUZDOLABI, ÇEKYAT VE TELEVİZYON ÇIKTI

Yaz sezonunda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, denizlerden ve kıyılardan çıkarılan atıklar arasında günlük kullanım eşyaları ve elektronik cihazlar da dikkati çekti. Ekipler tarafından toplanan atıklar arasında buzdolabı, bisiklet, çekyat, mutfak tüpü, elektrik sobası, tüplü televizyon, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi gibi eşyalar yer aldı. Metal kutular, cam şişeler ve bardaklar da temizlik çalışmalarında karşılaşılan atıklar arasında bulundu.