İbb: Sivrisinekle Mücadelede Yaz Dönemi Hazırlıkları Tamamlandı, 264 Bin Üreme Noktası Dijital Takibe Alındı

15.04.2026 12:15  Güncelleme: 12:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları öncesinde karasinek ve sivrisinek gibi vektörlerle mücadele çalışmalarını hızlandırarak, 39 ilçede 264 binden fazla üreme kaynağını kontrol altına alıyor. Teknolojik imkanlarla desteklenen hedef, halk sağlığını korumak ve olası salgın risklerini azaltmak.

(İSTANBUL) İBB, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte 39 ilçede yürüttüğü vektörlerle (karasinek, sivrisinek, kene vb.) mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bilimsel veriler ve dijital takip sistemleri eşliğinde yürütülen hazırlıklar kapsamında, şehir genelindeki 264 binden fazla üreme kaynağı kontrol altına alınıyor.

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere her türlü haşereyle mücadele, 15 Eylül 2020 tarihinde kurulan Vektörle Mücadele Bilim Kurulu'nun esaslarına göre planlanıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Hacettepe, Koç, İSTÜN ve California State Üniversitesi'nden uzmanların yer aldığı kurul, mücadele stratejilerinin bilimsel temellere ve ortak akla dayalı olarak yürütülmesini sağlıyor.

39 ilçede 568 personel ve 182 araçtan oluşan ekipler

İstanbul genelinde sürdürülen çalışmalar; Avrupa Yakası'nda 4, Anadolu Yakası'nda 3 birim olmak üzere toplam 7 merkezden koordine ediliyor. 568 personel ve 182 araçtan oluşan ekipler, kentsel ve kırsal alanlarda tespit edilen toplam 264.393 sivrisinek üreme kaynağını yıl boyunca düzenli olarak denetliyor.

Dijital takip ve tür tayini çalışmaları

Mücadele kapsamında teknolojik imkanlardan yararlanan İBB, tüm üreme alanlarını Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden dijital ortama entegre etti. Saha personelinin çalışmaları mobil uygulama üzerinden takip edilirken, toplanan larva örnekleri laboratuvarlarda incelenerek tür tayini yapılıyor. Bu sayede, olası risklere karşı erken tespit ve hızlı müdahale imkanı sağlanıyor. Yaz dönemi öncesinde larva, kemirgen ve kapalı alan müdahaleleri planlı şekilde artırıldı. Rutin saha uygulamalarına ek olarak, belirlenen bölgelerde drone ile ilaçlama ve istilacı türlere (Aedes vb.) karşı WALS cihazı uygulamaları devreye alınıyor. Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak Batı Nil Virüsü riskine karşı izleme süreçleri de titizlikle yürütülüyor.

Eğitim faaliyetleri

İBB öte yandan, saha çalışmalarının yanı sıra toplum bilincini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Hazırlanan broşür ve materyallerle halkın mücadele sürecine katılımı hedeflenirken; saha ekiplerine yönelik hizmet içi eğitimler, periyodik sağlık muayeneleri ve teknik altyapı kontrolleri tamamlanarak yaz sezonu operasyonlarına hazır hale gelindi.

Kaynak: ANKA

