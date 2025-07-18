İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen Açık Hava Yaz Oyunları'nın biletleri 22 Temmuz'da satışa sunulacak.
Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, sezon boyunca büyük ilgiyle izlenen eserler, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Suat Derviş'in yazdığı, Gülriz Sururi'nin uyarladığı, Yelda Baskın'ın yönettiği "Fosforlu Cevriye", 15-17 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Şerbetçioğlu, Direnç Dedeoğlu, Esra Ede, Çağatay Palabıyık, Elif Verit, Emre Yılmaz, Hakan Örge, Irmak Örnek, Nur Saçbüker Otan, Samet Silme, Tuğrul Arsever, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yunus Erman Çağlar, Zeynep Ceren Gedikali rol alacak.
Haldun Taner'in yazıp Yelda Baskın'ın yönettiği "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" 20 ve 21 Ağustos'ta sahnelenecek. Eserde Alp Tuğhan Taş, Aybar Taştekin, Cafer Alpsolay, Can Alibeyoğlu, Doğan Şirin, Emrecan Karakurum, Özgür Atkın, Özgür Dağ, Seda Çavdar ve Yiğit Ali Uslu oynayacak.
Fransız yazar Moliere'in kaleme aldığı, Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir'in yönettiği "Tartuffe", 23 ve 24 Ağustos'ta izlenebilecek. Oyunda rol alan isimler arasında, Bennu Yıldırımlar, Emre Şen, Gürkan Başbuğ, Mehmet Soner Dinç, Murat Garipağaoğlu, Naci Taşdöğen, Nilay Bağ, Özge Kırdı, Semah Tuğsel, Tolga Yeter, Yeşim Koçak ve Zeynep Göktay Dilbaz bulunuyor.
Oyunların biletleri, 22 Temmuz'da saat 11.00'den itibaren "https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul", "biletinial.com" ve Şehir Tiyatrolarının mobil uygulamasından temin edilebilecek.
Son Dakika › Güncel › İBB Açık Hava Yaz Oyunları Biletleri Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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