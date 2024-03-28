İBB Arnavutköy\'de Kent Lokantası açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Arnavutköy'deki Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.
Merkez Mahallesi'ndeki açılış programına katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsü üzerinden bir konuşma yaptı.
İstanbul'un, dünyanın özeti gibi olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu ülkenin, bu cennet vatanın, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, memleketimizin özeti." dedi.
Kent Lokantası'ndan bahseden İmamoğlu, "3 milyona yakın insan kent lokantalarımıza girdi, 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyerek, o gün öğle yemeğinde hoş bir vakit geçirdi. Parasıyla yedi. Kendine ait olan bir mekanda yedi. Çok vicdanlı bir yer. Burada özellikle öğrencilerimizi, işçimizi, memurumuzu, özellikle emeklilerimizi ağırlıyoruz. Beni çok gururlandırıyor." diye konuştu.
Kent Lokantası'nda sadece kadınların çalışmasının da kendisini gururlandırdığına değinen İmamoğlu, "Allah'ın izniyle burasıyla beraber 14 oldu kent lokantamız. İstanbul'un bütün ilçelerinde Kent Lokantası açacağız. İhtiyaç olursa, daha fazlasını hedefleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından İmamoğlu, iftarı çoğunluğu öğrencilerden oluşan gençlerle birlikte yaptı.
Çatalca halk buluşması
İmamoğlu, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'ndaki halk buluşmasına katıldı.
Çiftçinin borcunu bitireceğini ve onlara güzel günler yaşatacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Çiftçiye desteklerimizi tam iki katına çıkaracağız önümüzdeki dönemde. İstanbul'da çiftçiye 1 ver 10 al, 2 ver 50 al. Bak öyle bir şey bu. Bereket bu bereket." diye konuştu.
İBB'nin, tarıma yaptığı destekleri anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:
"8 bin 200'ün üzerindeki çiftçi sayımız nasıl oldu biliyor musunuz? Bir anda 10 katına çıktı. 700-800 kişiyken, 8 bin 200'ün üzerindeki çiftçimize tohum verdik, fide verdik, mısır verdik, büyükbaş hayvan yemi verdik, arı yemi verdik, gübre verdik, mazot desteği verdik. Hem de çiftçinin mazotunu ne yaptık biliyor musunuz? 'Yolda mazot harcamasın diye, traktörünün yanına kadar götürün.' dedim. Pendik'in Göçbeyli köyüne uzak, yakın demeden nasıl hizmet ettiysek, diğer ucunda da Çatalca'nın bütün köylerine hizmet edip yapılan ihmallerin önüne geçtik. Geçmeye bu dönemde de devam edeceğiz."
İmamoğlu, katılımcılardan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde destek istedi.
Son Dakika › Güncel › İBB Arnavutköy'de Kent Lokantası açtı - Son Dakika
Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de 2 sene içinde günlük 1 milyon varil petrol üretimine ulaşılacağını iddia etti. Çelik, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz çıkarılmamasının en büyük sorun olduğunu belirtti ve ülkenin zengin yer altı kaynaklarının kullanılmasıyla Türk parasının değer kazanacağını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP teşkilatının iftar programında yaptığı konuşmada, milletin muhakeme yaparak oy kullandığını ve projeleri olanlara yetki verdiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki İsrail terörünü kınadı ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedefini paylaştı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı. Olayda 6 mermi isabet eden kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde olduğunu vurguladı ve Türk ve Türkiye düşmanlarının belediyelere sızma girişimlerine dikkat çekti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Karadağ maçında doğru bir oyun sergilemeye çalışacaklarını ve gruptan çıkma adına büyük avantajları olduğunu belirtti. Oyuncuların performansı ve sakatlıklar hakkında da bilgi veren Buceschi, Karadağ ve Sırbistan maçlarına kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak gördüklerini ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu ifade ettiler.
Muş Valisi Avni Çakır, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görevli güvenlik güçleriyle iftar yaparak, zorlu şartlarda görev yaptıklarına şahitlik ettiğini ve onlardan gelecek yerel seçimlerde desteklerini istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?