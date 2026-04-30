Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Başkan Vekili Aslan ve Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den Cevizli Yaşam Merkezi'ne Ziyaret

30.04.2026 10:09  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi tarafından kente kazandırılan Cevizli Yaşam Merkezi'nde sona gelindi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kompleksi yerinde inceleyerek projenin müjdesini verdi.

Kartal'ın çehresini değiştirecek vizyon proje Cevizli Yaşam Merkezi, kapılarını açmak için gün sayıyor. İBB ve Kartal Belediyesi'nin ortak projelendirdiği merkezin saha ziyaretinde bulunan Nuri Aslan ve Yüksel, son aşamaya gelen çalışmaları yerinde denetledi.

Proje sahasını gezen ve yetkililerden teknik sürece ilişkin bilgi alan Aslan ve Yüksel, merkezin sadece bir yapıdan ibaret olmadığını; kreşinden havuzuna, konferans salonundan engelli merkezine kadar Kartal'ın yeni yaşam enerjisi haline geleceğini vurguladı.

CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Recep Korkut, İBB Yapı İşleri Müdürü Hakan Genç, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, CHP ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve Kartallı muhtarlar da ziyaretler sırasında heyette yer aldı.

İncelemeler sırasında projenin sunduğu hizmet çeşitliliğine dikkati çeken Aslan, "Kartal'a tam donanımlı bir eser kazandırmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Aslan, şöyle devam etti:

"Her alanda tam donanımlı bir merkez inşa ediyoruz"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız, vatandaşlarımızın kapıdan çıktığında nitelikli hizmete en kısa sürede ulaşmasıdır. Cevizli Yaşam Merkezi, içinde barındırdığı yarı olimpik yüzme havuzu ve modern konferans salonuyla bölgenin sadece sosyal değil, sportif ve kültürel ihtiyacını da aynı anda karşılayacak. Kartal'a böylesine tam donanımlı bir eser kazandırmaktan gurur duyuyoruz."

Yüksel ise projenin kentsel bir "meydan" niteliği taşıdığının altını çizerek, şunları söyledi:

"7'den 70'e tüm komşularımızın yeni adresi olacak"

"Cevizli Yaşam Merkezi bir binadan fazlası, Kartal'ın yeni meydanıdır. Buraya gelen bir ebeveynimiz çocuğunu kreşe bırakırken, kendisi yarı olimpik havuzumuzda vakit geçirebilecek veya aile danışmanlık merkezimizden destek alabilecek. Engelli merkezimiz ve mahalle evimizle toplumsal dayanışmayı büyütürken, bölgenin otopark sorununa da köklü bir çözüm üretiyoruz. Kartallı komşularımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu ortak projede her zaman bizlerle olan, başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve tüm İBB ailesine, Kartallılar olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. "

Kartal'ın yeni cazibe merkezi

Cevizli Yaşam Merkezi, modern mimarisi ve özenli çevre düzenlemesiyle bölgenin yeni cazibe noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkati çeken merkez; spor, eğitim, sosyal destek ve mahalle yaşamını bir arada sunan yapısıyla öne çıkıyor.

Proje kapsamında inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, modern standartlarıyla sporseverlere hizmet verirken, geniş kapasiteli konferans salonu ve okul öncesi eğitime destek sağlayacak kreş, eğitim ve kültür alanında önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

Engelli bireyler için de özel olarak tasarlanan merkez ile ailelere yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sosyal destek ayağını güçlendiriyor. Bunun yanı sıra komşuluk ilişkilerini canlandırmayı hedefleyen mahalle evi ve bölgedeki trafik yükünü azaltacak geniş otopark alanlarıyla Cevizli Yaşam Merkezi, Kartal'da yaşam kalitesini artıracak kapsamlı bir meydan projesi olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson Fenerbahçe’den ayrılıyor Ederson Fenerbahçe'den ayrılıyor
Bakan Fidan: Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi kabul edecek bir siyasi irade yok Bakan Fidan: Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi kabul edecek bir siyasi irade yok
Fenerbahçe’ye piyango Mektup gönderdiler Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Doğumu eşi yaptı, “nazı“ kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu Doğumu eşi yaptı, "nazı" kocası çekti: Sosyal medyada alay konusu oldu!
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt

11:59
Farioli’nin Porto’sunu tutabilene aşk olsun
Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun
11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 12:05:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.