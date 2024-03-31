İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy kullanmaya gitmeden önce mesaj paylaştı

HAKAN KAYA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce sosyal medya hesabından evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. Eşi Dilek İmamoğlu ve oğulları Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte oy vermeye gideceklerini belirten İmamoğlu, "Milletimizi mutlaka eksiksiz oy kullanmaya davet ediyorum... İnşallah bugün sorunsuz, problemsiz bir demokrasi şölenine dönüşen bir seçim günü yaşarız İstanbulumuzda. Şehrimiz için, bütün ilçelerimiz için, ülkemiz için en hayırlısı olsun" dedi.
İstanbul'da 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor. İBB Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.
"İNŞALLAH İSTANBUL'UMUZDA SORUNSUZ PROBLEMSİZ BİR DEMOKRASİ ŞÖLENİNE DÖNÜŞEN BİR SEÇİM GÜNÜ YAŞARIZ"
Evinin önünden eşi Dilek İmamoğlu ve oğulları Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte yerel seçim mesajı veren İmamoğlu şöyle konuştu:
"İstanbul'umuz ve ülkemiz için önemli bir gün, tarihi bir gün. Oy hakkını herkesin kullanması gerektiği bir gün. ve bugün hanemizde oy hakkı olanlarla oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. En kutsal hak, inşallah bugün sorunsuz, problemsiz bir demokrasi şölenine dönüşen bir seçim günü yaşarız İstanbulumuzda. Şehrimiz için, bütün ilçelerimiz için, ülkemiz için en hayırlısı olsun. Milletimizi mutlaka eksiksiz oy kullanmaya davet ediyorum. Bizim evimizde dört oy var. Dört oy, oy kullanmaya gidiyoruz. Her hane eksiksiz oyunu kullanmaya gitsin. Hayırlı olsun oylarınız."
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye valileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte oy kullanmaya gitti. Vali Köşger, seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise eşiyle birlikte oy kullanarak seçimin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'ndaki sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Kılıçdaroğlu ve eşi, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra kabine geçerek oyunu kullandı.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı ile birlikte oy kullanmak için Fatih İlk Okulu'na gitti. Vali Yazıcı, seçim sürecinin olumsuzluklarla karşılaşmadan devam ettiğini belirterek, Malatya için hayırlı sonuçlar diledi.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in oy kullanmasının ardından, önünde taşınan kalp krizi geçiren vatandaşı fark etmemesi dikkat çekti.
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