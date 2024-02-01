İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Personeline Zam ve İkramiye Müjdesi Verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB personeline yönelik zam ve ikramiye haberini sosyal medya hesabından bugün duyurdu. İmamoğlu'nun, "Çalışanlarımıza hayırlı olsun" başlığı ile duyurduğu açıklama şöyle:

"Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da %10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık."