İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ailesine Suçlamalar

11.11.2025 20:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkında rüşvet ve malvarlığı aklama suçlamalarında bulundu. İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, suçtan elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla karşı karşıya.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "rüşvet", "suç gelirini aklama" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi. İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu hakkında ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasında bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi tamamladı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na "rüşvet" suçlaması yöneltildi. İddianamede, şüpheliler Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Yüksel Hamzaoğlu ve Oktay Hamzaoğlu'nun ifadelerine dayanılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu beyanlar ile alakalı olarak yapılan çalışmalarda, Cumhuriyet Başsavcılığımca ifadesi alınan şüphelilerin beyanlarının birbirleri ile örtüşür mahiyette olduğu, söz konusu beyanlarda örgüt lideri olan şüpheli Ekrem İmamoğlu isimli şahsın babası Hasan İmamoğlu isimli şahsa rüşvet karşılığı olarak daire devirleri yapıldığının belirtildiği, bu beyanlara istinaden araştırmanın yapıldığı, yapılan araştırma neticesinde iddiaların Westside İstanbul 2 isimli projenin toplamda 4 adet taşınmazına ilişkin olduğunun belirlenmiştir."

İddianamede, Beylikdüzü Kavaklı'daki Westside İstanbul 2 projesine ait 4 bağımsız bölümün 4 Eylül 2019 tarihinde Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş.'den Hasan İmamoğlu adına devredildiği tespit edildiği öne sürüldü.

İddianamede, Hasan İmamoğlu'na "suç gelirini aklama" suçlaması da yöneltildi. Suça konu şirket sahibi Ekrem İmamoğlu, şirket ortağı Hasan İmamoğlu, genel müdür Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş'in TCK 282/1-3-4 uyarınca "suç gelirini aklama" suçundan cezalandırılmaları ve aklama işlemine konu malvarlıklarının müsaderesine karar verilmesi talep edildi.

İddianamenin devamında, Hasan İmamoğlu'na "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması da yöneltildi. Şüpheliler Ali Nuhoğlu, Ekrem İmamoğlu, Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz'ın "birlikte ve iştirak halinde hareket ederek, usulsüzce yapılan kamu ihalelerinden elde edilen suç gelirlerini taşınmaz alımı, şirket devri ve mali işlemlerle gizledikleri" iddia edildi. Bu kapsamda, şüphelilerin TCK 282/1-4-5 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları ve Sarıyer Mirgün Mahallesi'ndeki 625 ada, 47 pafta, 196 parselde bulunan iki villanın TCK 54 gereğince müsaderesine karar verilmesi talep edildi.

Selim İmamoğlu'na ise "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması

İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 4 Haziran 2025 tarihli raporuna dayanılarak, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, "Şüpheli Mehmet Selim İmamoğlu'nun örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi faaliyetler ile temin ettiği suç gelirlerinden kısmını kişisel zenginleşmesi amacıyla kullandığı, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmını şüpheli Hasan İmamoğlu ile ortak olduğu İmamoğlu inşaata aktardığı" ileri sürüldü.

İddianamede, "Ekrem İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nun suçtan elde ettikleri gelirleri farklı tarihlerde Mehmet Selim İmamoğlu'nun hesaplarına aktardıkları, bu paraları yurt dışına çıkarmak amacıyla Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan'da şirket kurdukları" iddia edildi. İddianamede, "Suç gelirlerinin, banka hesapları üzerinden 'legal görünüm' kazandırılarak aklandığı, Mehmet Selim İmamoğlu'nun bu paralarla tekne aldığı ve bir kısmını yurt dışındaki şirkete aktardığı" öne sürüldü.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
