İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı, Bakanın itfaiye personel sayısı açıklamasını yanıtladı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı, Bakanın itfaiye personel sayısı açıklamasını yanıtladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İBB'nin itfaiye personel sayısına yönelik açıklamasını yanıtladı. Ongun, Bakanın verdiği sayıların doğru olmadığını belirterek, daha fazla itfaiye personeline ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

09.08.2024 13:45  Güncelleme: 16:11
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un İBB'nin itfaiye personel sayısına yönelik açıklamasıyla ilgili "2019'da İstanbul'daki itfaiye eri sayısı 4 bin 263 değil 2 bin 254. 2024'te de 4 bin 642 değil 2 bin 739. Sayın Bakan'ın kamuoyuna aktardığı itfaiye personeli sayıları ne yazık ki doğru değildir. Keşke bugün 4 bin 642 itfaiye personelimiz olsaydı" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde İstanbul İtfaiyesi'nin "Temiz Hava Solunum Cihazı Test ve Bakım Merkezi" açılışında yaptığı konuşmada, yeni itfaiye eri alımlarının engellendiğine dikkat çekerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 4 yıl önce 2 bin 300 itfaiye eri için yaptıkları izin başvurusuna onay çıkmadığını belirterek tepki göstermişti.

31 Mart yerel seçimlerinde İmamoğlu'na karşı seçimi kaybeden AKP'nin İBB adayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir törende İmamoğlu'na yanıt vererek "2019'da itfaiye personel sayısı 4 bin 263. 2024 yılı itibariyle İstanbul'da 140 bin nüfus arttı personel sayısı 4 bin 642'ye yükseldi. Bugün İBB'nin itfaiye personel sayısı ülke ortalamasının üzerinde. Buna rağmen 2019'dan bugüne kadar İstanbul'umuza tam 1007 itfaiye eri alımı için izin vermişiz. 'Bize personel izni verilmiyor' diye ifade ediyorlar. Bunlar emin olun o aynı polemikler, gündem şaşırtma çabalarından başka bir şey değil" demişti.

Murat Ongun: "Sayılar doğru değil keşke personelimiz olsaydı"

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da Kurum'un verdiği sayılarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ongun'un paylaşımı şöyle:

"2019'da İstanbul'daki itfaiye eri sayısı 4.263 değil 2.254. 2024'te de 4.642 değil 2.739. Sayın Bakanın kamuoyuna aktardığı itfaiye personeli sayıları ne yazık ki doğru değildir. Keşke bugün 4642 itfaiye personelimiz olsaydı" dedi.

Kaynak: ANKA

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