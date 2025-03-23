İBB Başkanları Tutuklandı: İmamoğlu ve Diğerleri Hakkında Suçlamalar Yumurtasında

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklandığını İstanbul Valiliği'ne bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan belediye başkanlarını İstanbul Valiliği'ne bildirdi.

Buna göre Başsavcılık, İBB Başkanı İmamoğlu'nun "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından" tutuklandığını belirtti.

Başsavcılık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandığını kaydetti.