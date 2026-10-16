İBB Başkanvekili Aslan, Ayazağa'da selzedelere 'sizi yalnız bırakmayız' dedi - Son Dakika
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İBB Başkanvekili Aslan, Ayazağa'da selzedelere 'sizi yalnız bırakmayız' dedi

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İBB Başkanvekili Aslan, Ayazağa\'da selzedelere \'sizi yalnız bırakmayız\' dedi
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı ve İçişleri Bakanı ile birlikte Sarıyer Ayazağa'da sel incelemesi yaptı. Aslan, vatandaşlara 'sizi yalnız bırakmayız' diyerek zararın tespit edileceğini ve devletin yanlarında olduğunu belirtti.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile İçişleri Bakanı ile birlikte selden en çok etkilenen Sarıyer Ayazağa'da inceleme yaptı. Vatandaşları da dinleyen Aslan, "Çok geçmiş olsun. Hepsini, zararı ziyanı tespit edeceğiz. Arkadaşlarımız burada. Hiç kendinizi yalnız hissetmeyin. Evet, anlık olay, büyük bir afet ama devlet, Büyükşehir Belediyesi yanınızda" dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sağanak yağıştan etkilenen noktalarda incelemelerde bulundu. Aslan'a İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Genel Sekreter Yardımcıları, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İSTAÇ, İGDAŞ Genel Müdürleri ve çok sayıda bürokrat da eşlik etti.

Selden etkilenen vatandaşların durumunu yerinde gören "Çok geçmiş olsun. Hepsini, zararı ziyanı tespit edeceğiz. Arkadaşlarımız burada. Hiç kendinizi yalnız hissetmeyin. Evet, anlık olay, büyük bir afet ama devlet, Büyükşehir Belediyesi yanınızda. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sizi yalnız bırakmayız, merak etmeyin" dedi. İnceleme sırasında Nuri Aslan'ın yanına gelen başka bir vatandaş da selden İstanbul İtfaiyesi'inin sayesinde kurtulduklarını belirterek teşekkür etti. Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bakanlar ve kurmaylarına bilgi veren Aslan, daha sonra şu açıklamalarda bulundu. Aslan, şunları söyledi:

"ÇÖZÜM YOLU ÜRETİP MUTLAKA MİLLETİMİZİN YANLARINDA OLACAĞIZ"

"Ayazağa'dayız, afet oluşan bölgedeyiz. Sabahtan beri Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Valimiz ile beraber, Valiliğimiz ile beraber çalışmalarımızı yapıyoruz. Değerlendirmelerimizi yaptık, esnafımızı ziyaret ettik, iş yerlerini ziyaret ettik, konutları ziyaret ettik, dere yataklarını gördük. Orman bölgesi ile ilgili alanlara baktık. Şimdi birazdan bir toplantı yapacağız ve genel olarak nasıl bir çözüm üretilecek, bir daha burada olmaması için bir değerlendirme yapacağız. Allah beterinden korusun. Bütün İSTAÇ'ımız, İSKİ'miz, İtfaiyemiz, Sarıyer Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz tamamıyla milletimizin yanındayız devlet olarak. İnşallah böyle bir şey bir daha olmaz. Ancak hemen hemen her yerde dere yatağından çıkan su; evlerin bodrum katlarını, giriş katlarını, dükkanları basmış durumda. Kimseyi mağdur etmeden bir çözüm yolu üretip mutlaka milletimizin yanlarında olacağız."

Kaynak: ANKA
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