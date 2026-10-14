İBB Başkanvekili Aslan İstanbullulara sağanakta toplu taşıma çağrısında bulundu - Son Dakika
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İBB Başkanvekili Aslan İstanbullulara sağanakta toplu taşıma çağrısında bulundu

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İBB Başkanvekili Aslan İstanbullulara sağanakta toplu taşıma çağrısında bulundu
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'daki sağanakta yurttaşlara evden çıkmamaları ve toplu taşımayı kullanmaları çağrısında bulundu. Aslan, yaklaşık 21 saatte bazı noktalarda metrekareye 200 kg yağış düştüğünü, dere yatağı civarında oturanların uzak durmasını istedi.

(İSTANBUL) İstanbul'da etkili olan sağanak yağmurla ilgili gelişmeleri Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) takip eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, "Tüm yurttaşlarımızdan evlerinden çıkmamalarını, mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Toplu taşıma araçlarımız faal haldedir, lütfen toplu taşıma araçlarımızı tercih edin. Mecbur değilseniz de sokağa çıkmayın" açıklamasında bulundu.  Aslan, dere yatağı civarında oturan, yaşayan yurttaşların da elden mümkünse dere yataklarından uzak durmalarını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kentte etkili olan sağanak yağmurla ilgili gelişmeleri Eyüpsultan'da bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) takip ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla ilgili açıklama yapan Aslan, "Dün akşam saatlerinde başlayan, 22.00 civarıyla başlayan yağış İstanbul'da yoğun olarak devam ediyor. Tüm yurttaşlarımızdan evlerinden çıkmamalarını, mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamalarını özellikle rica ediyorum. Toplu taşıma araçlarımız faal haldedir, lütfen toplu taşıma araçlarımızı tercih edin. Mecbur değilseniz de sokağa çıkmayın" diye konuştu.

"YURTTAŞLARIMIZIN DERE YATAKLARINDAN UZAK DURMASINI RİCA EDİYORUM"

Aslan şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla 8 bin 372 personelimiz ve 2 bin 346 aracımızla yoğun olarak İstanbul'da problem bildirilen noktalara müdahale ediyoruz. Şu ana kadar çok büyük bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmış değiliz. Ancak yoğun yağış nedeniyle dere yatakları veya dere yataklarına yakın noktalarda problemle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla dere yatağı civarında oturan, yaşayan yurttaşlarımızın mümkünse dere yataklarından uzak durmalarını özenle rica ediyorum. Normal şartlarda 24 saatte metrekareye 100 kg yağış düştüğünde biz bunun çok yoğun yağış olduğunu, çok yüksek yağmur yağdığını ifade ederiz. Ancak dün saat 22.00 itibarıyla İstanbul'da başlayan yağış şu saat, yani yaklaşık 21 saatte bazı noktalarda metrekareye 200 kg yağış düştü. Buna rağmen daha önceden aldığımız tedbirler, ekiplerimizin sahadaki büyük mücadelesiyle beraber büyük bir problemle karşı karşıya değiliz. İnşallah ilerleyen saatlerde de aldığımız tedbirlerle büyük bir problemle karşı karşıya kalmadan bu süreci atlatacağız.

"MECBUR KALINMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKILMAMASINI, YOLLARA ÇIKILMAMASINI RİCA EDİYORUM"

Ben tekrar mecbur kalınmadıkça trafiğe çıkılmamasını, yollara çıkılmamasını rica ediyorum. Eğer mecbur kalınıyorsa da toplu taşıma araçlarımızın kullanılmasını rica ediyorum tüm İstanbullu yurttaşlarımızdan. Bu yoğun yağmur sürecini de 16 milyon İstanbullu olarak el birliğiyle, birlikte hareket ederek atlatacağımızı umut ediyorum. İnşallah arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Şu an AKOM'dayız. Ekiplerimiz dediğim gibi yollarda, sahada. Gördüğünüz herhangi bir riskli noktada lütfen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ulaşın, noktaları belirtin ve biz o noktalara anında müdahale edelim. İtfaiye ekiplerimiz, yol bakım ekiplerimiz, İSKİ, Ulaşım Daire Başkanlığımız, İETT, Metro, tüm arkadaşlarımız AKOM'da görevlerinin başında. İnşallah bir problem olmadan bu süreci atlatacağız diyorum"

Kaynak: ANKA
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