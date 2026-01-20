Ak Parti Toplatıldığı İddialarına "Dezenformasyon" Demişti Ama Çağlayan'daki "İbb Bilboard"U Kaldırıldı - Son Dakika
Ak Parti Toplatıldığı İddialarına "Dezenformasyon" Demişti Ama Çağlayan'daki "İbb Bilboard"U Kaldırıldı

20.01.2026 18:11  Güncelleme: 20:12
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik billboard kampanyası kapsamında Çağlayan'daki billboard kaldırıldı. CHP suç duyurusunda bulunmuştu; AK Parti İl Başkanı iddiaların yalanlandığını belirtti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'nin suç duyurusunda bulunduğu ve toplatıldığı yönündeki iddialar AK Parti İl Başkanı tarafından "dezenformasyon" denilerek yalanlanan, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi yanındaki İBB billboardu kaldırıldı.

AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik billboard kampanyası kapsamında Çağlayan'daki  İstanbul Adliyesi önündeki otobüs durağının yanına yerleştirdiği reklam panosu kaldırıldı. Panoda, "Borçlanmak ihanettir dediler, İBB'nin borcunu 350 milyar Türk Lirası'na çıkardılar. Senin hayatından" ifadeleri yer alıyordu.

Billboardların, aracı firma tarafından alınan kararla kaldırıldığı ileri sürülmüştü. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise söz konusu iddiaları yalanlamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da kampanyaya ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı, billboardların kaldırılacağı iddialarına "dezenformasyon" demişti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise konuya ilişkin sosyal medya hesabında, şunları paylaşmıştı:

"SENİN HAYATINDAN GİDİYOR mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan 'kaldırılıyor' iddiaları tamamen dezenformasyondur. İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır. Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz. 'Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.'"

Kaynak: ANKA

