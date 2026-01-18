İbb Kültür AŞ'den Çocuklara Renkli Sömestir Sürprizi... Miniatürk'te Ücretsiz Müze Ziyareti ve Atölyeler

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'ye bağlı Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Merkezi, yarıyıl tatili boyunca çocuklara ve gençlere atölyeler, performanslar, oyunlar ve sanatla dolu özel etkinlikler sunuyor. Kültür AŞ, 17 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında 15 yaş ve altı tüm gençleri Miniatürk'te ücretsiz ağırlayacağını açıkladı.

İBB Kültür AŞ, yarıyıl tatiline özel hazırladığı sömestir programıyla çocuklar ve gençleri eğlence, keşif ve üretim dolu bir tatil sürecine davet ediyor. Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde atölyelerden performanslara, resim çalışmalarından tasarım süreçlerine kadar geniş bir yelpaze çocuklara ücretsiz ya da erişilebilir seçeneklerle sunuluyor.

Miniatürk'te sömestire özel ücretsiz müze ziyareti

Kültür AŞ, 17 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında, 15 yaş ve altı tüm gençleri Miniatürk'te ücretsiz ağırlayacağını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için müze girişlerinde Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınacak karekod ile kimlik kartının ibraz edilmesi gerekiyor.

Miniatürk'te sömestir boyunca hem hafta içi hem hafta sonu gerçekleştirilecek atölyelerle minikler, bez çanta boyamadan uçak tasarımına, geri dönüşüm robotlarından çim adam ve karakter tasarımlarına kadar farklı alanlarda üretim yapacak. Jonglör, sihir ve hikaye performanslarıyla da program, eğlenceyi sahne deneyimiyle bir araya getirecek.

"Etkinlikler yalnızca eğlendirmiyor, bilişsel gelişimi de destekliyor"

Miniatürk İşletme Şefi Hüseyin Kıvanç Demirtaş, kampanyanın kapsamı ve içerikteki atölyelere ilişkin, şunları söyledi:

"Minyatürk, İstanbul'un en önemli yerlerinden birisi, çocuklar için gezi alanlarından birisi. 2003 yılından beri hizmet veriyor ve İstanbulluların çoğu için hafızada yer etmiş bir yer. İBB Kültür AŞ'nin işlettiği özellikle 15 yaş altı çocuklara bu sömestirde ücretsiz bir kampanya düzenliyor. Sömestir boyunca sürecek bu kampanya 15 yaşın altında olan çocuklar aileleriyle geldiği takdirde ücretsiz olarak Radar Türkiye üzerinden QR kodlarını alarak içeri ücretsiz girebilecekler. Ama tabii sadece içeri ücretsiz girmekle kalmıyor bu durum. İçeride etkinlikler ve atölyeler de var. Atölyeler özellikle çocukların bilişsel tecrübelerini, gelişimlerini güçlendirmek yönünde düşünülerek düzenlenlenmiş etkinlikler. Bu iki haftalık tatil boyunca cumartesi-pazar ve hafta içi de bazı günlerde buradaki etkinlikler sürecek. Çocuklarımızı bekliyoruz. Özellikle 15 yaş altı çocuklarımız buradaki etkinliklerle haşır neşir oldukları takdirde güzel hatıralara kavuşmuş olacaktır. Uçak tasarım, boyama atölyelerimiz var ama bunlar tasarım atölyeleriyle beraber işliyor. Mesela birisi bez çanta boyama atölyesi. Jonglör atölyelerimiz var. Jonglör ki şu an çocukların çok ilgi gösterdiği gösterilerden birisi. Diğer atölyelerimiz arasında biraz daha çocukların drama kabiliyetlerini geliştirecek atölyelerimizden birisi de masal ve bir sihrim var atölyesi. Konu ile alakalı uzman isimler çocuklara bu atölyeleri verecek. Umarız çocuklar bu iki haftayı Minyatürk'ün içerisindeki maketlerle, atölyelerle, etkinliklerle keyifli bir şekilde geçirir ve 2026-2027 eğitim sezonunu güzel bir şekilde geçirirler."

Dijital Deneyim Merkezi'nde sanat ve hayal gücü buluşuyor

Sömestir kapsamında Dijital Deneyim Merkezi'nde çocuklara yönelik Van Gogh'un ünlü eseri "Yıldızlı Gece"den ilham alınarak hazırlanan resim atölyeleri yer alıyor. Tuval üzerine akrilik boya ile yapılan çalışmalar, katılımcılara resim tekniklerini deneyimleme, renkler üzerinden duygu üretme ve kendini ifade etme imkanı sunuyor. Atölye biletleri Passo üzerinden satışta bulunuyor. Atölyeler 7–12 yaş arası çocuklar için uygun.

Program takvimi kapsamında resim atölyeleri 23 Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında farklı gün ve saatlerde düzenlenecek.

Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde atölyeler ve performanslar

Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde çocuklar için hazırlanan etkinlik takvimi boyama, tasarım, çiçek ekimi, kum çalışması, hokkabaz gösterisi, jonglör, sihir ve drama performansları gibi farklı içeriklerden oluşuyor. Etkinlikler ücretsiz; atölyelere katılım için Radar Türkiye üzerinden kayıt yaptırılması gerekiyor.