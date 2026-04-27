İBB Davası 8. Haftasında: İmamoğlu'nun Şoförleri Tahliye Edildi, Reddi Hakim Talebi Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle yargılandığı İBB Davası 8. haftasında devam ediyor. Geçen hafta İmamoğlu’nun makam şoförleri Osman Zekai Kırat ve Recep Cebeci, SEGBİS'le yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi.

Duruşmada avukatların reddi hakim talebi reddedildi. Mahkeme Başkanı, itirafçı Adem Soytekin'in savunmasının öne çekilmesini kabul etti. Soytekin, Mehmet Pehlivan'ın savunmasının ardından savunma yapacak ve sonrasında gelmemesi için müzekkere yazılacak.

Mehmet Pehlivan, geçen hafta yarım kalan savunmasına devam ediyor. Pehlivan, iktidar medyasının sahte haber ürettiğini belirterek, 'Florya'da gömülü paralar', 'cenaze aracıyla kaçırılan rüşvetler', '560 milyar kamu zararı' gibi iddiaların yalan olduğunu söyledi. Amaçlarının muhalif siyasetçileri yozlaşmış göstermek olduğunu ifade etti.

Duruşmaya öğle arası verildi. İmamoğlu, tahliye olan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a 'Geçmiş olsun' diye seslendi. Aydar, 'Ekrem başkanım ve diğer arkadaşlarım çıkana kadar buradayız' dedi.