İbb Davası Başladı... Marmara Cezaevi Önündeki Bir Vatandaş: "Tutsak Olan Tüm Yol Arkadaşlarımızın, Tüm Belediye Başkanlarımızın Arkasındayız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası Başladı... Marmara Cezaevi Önündeki Bir Vatandaş: "Tutsak Olan Tüm Yol Arkadaşlarımızın, Tüm Belediye Başkanlarımızın Arkasındayız"

09.03.2026 12:28  Güncelleme: 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde ki bir vatandaş, "Yaş 71, iş bitmedi, koşuyoruz. Sonuna kadar da koşacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemal'ler kurtarmışlar. Biz de onların neferleri olarak mücadeleye devam edeceğiz" dedi.  Bir başka vatandaş da, "Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. Yeter artık bu zulüm" diye sitem etti.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(İSTANBUL) - İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önündeki bir vatandaş, "Yaş 71, iş bitmedi, koşuyoruz. Sonuna kadar da koşacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemaller kurtarmışlar. Biz de onların neferleri olarak mücadeleye devam edeceğiz" derken, bir başka vatandaş da, "Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. Yeter artık bu zulüm" diye sitem etti.

Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde toplanan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Bir vatandaş özgürlük istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Tutsak olan tüm belediye başkanlarımıza, yol arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Bir an önce Cumhurbaşkanı adayımızı bıraksınlar. Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. Yeter artık bu zulüm. Bir senedir haksız yere yatıyorlar. Evet, Ekrem Başkan suçludur. Çünkü dört sefer İstanbul'u üst üste kazandı, suçu budur. Başka suçu yok herkes biliyor bunu. Parti Meclis üyemize, Sayın Baki Haydöner'e, kardeşine, tüm yol arkadaşlarımıza, tüm tutsak olan arkadaşlara özgürlük istiyoruz. Bugün sonuna kadar Ekrem Başkan'ın arkasındayız. Tutsak olan tüm yol arkadaşlarımızın, tüm belediye başkanlarımızın arkasındayız. Kadınlar nasıl 20 sene Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptılar. Ekrem İmamoğlu'nun da arkasındalar, kadınlar sonuna kadar bu mücadeleyi sürecek."

"Yaş 71, iş bitmedi, koşuyoruz"

Bir başka vatandaş da, "Vallahi haksız, hukuksuz bir dava. Herkesi desteklemeye geldik. Bunun bir kumpas olduğunu herkes öğrenecek inşallah" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Fakirin nefesi kokuyor borçta, aradım cebini bulunaz akça. Daha ne söyleyeyim hallerimizi? Ortadoğu kan gölü. Ülkenin ekonomisi, adaleti, yoksulluğu hepsi berbat. Ama bu nereye kadar gidebiliriz? Çocuklarımızın geleceği nasıl yönlenecek? Günde birkaç tane kadın dostlarımız katlediliyor. Çocuklarımıza zina ediliyor ama kimse bunun hesabını sormuyor. Sadece yürümek bile suç oldu ülkede. Gazete okumak, kitap okumak, düşünmek suç" diye sitem etti. "İmamoğlu'na mesajınız var mı?" sorusuna, "İmamoğlu'nu halk istiyorsa gelsin. Ben de kendi özümle, sözümle peşinde yürümeye devam edeceğim. Yaş 71, iş bitmedi, koşuyoruz. Sonuna kadar da koşacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemaller kurtarmışlar. Biz de onların neferleri olarak mücadeleye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Bir diğer vatandaş da, "Onu çok seviyoruz. Bir an evvel aramızda görmek istiyoruz" dedi.

"Öbür seçimlerde bu millet bu çileden kurtulacak"

"Başkanımızı seviyoruz" diyen bir diğer vatandaş da, "Aramızda görmek istiyoruz. Allah sağlık sıhhat versin ona" ifadesini kullandı."

Hak, hukuk ve adalet istediğini söyleyen başka bir vatandaş da, "Bu memlekette hak ve adalet olmadığı sürece bu millet böyle zor durumlarda kalır. Onun için bu milletin çok aklı başında hareket etmesi lazım inşallah öbür seçimlerde bu millet bu çileden kurtulacak" diye konuştu.

Yargılamaların adil olmasını isteyen vatandaş da, şunları söyledi:

"Başkanlarımız bir an önce çıksın istiyoruz çünkü bu iddianamenin içi boş. Yani TRT yayınlayalım dediler söz verdiler ama yayınlamadılar. Bu insanları halen Silivri de tutuyorlar? Başkanlarımızı yanımızda istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz ama mutlaka bir gün bulacağız. Bu adamın ne suçu var? Cumhurbaşkanı adayı olduğu için suçu var. 35 senelik diploma iptal edilir mi? Üniversiteye giden çocuklar korkuyor şimdi biliyor musunuz, 'Bizim de diyor acaba diplomamızı iptal olabilir mi' diyorlar. Yazık yani yazık... Bu ülkeye yazık ediyorlar. Ne yapalım şimdi biz? Bak görüyorsunuz bu kadar insan buraya toplanmış. Halktan her şeyi gizliyorlar. Halk aç, susuz. Bayram geliyor, diyor ki işte 4 bin lira para vereceğim. Ben emeklilere sesleniyorum: Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri, bakanlar geçinemiyor ramazan ayında verecekleri 4 bin lira fitreyi filtre olarak milletvekillerine göndersinler, onlar doysun. Emeklilerin gönlü tok onlar aç. Yazık ediyorlar bu ülkeye, yazık gençlerimize..."

Öte yandan, 19 Mart operasyonun ardından çeşitli illerdeki protestolarda yer alan "Pikachu" da CHP İstanbul İl Örgütü'nün kurduğu Silivri Dayanışma Merkezi'nin önünde partililere destek verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Cezaevi, Marmara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası Başladı... Marmara Cezaevi Önündeki Bir Vatandaş: 'Tutsak Olan Tüm Yol Arkadaşlarımızın, Tüm Belediye Başkanlarımızın Arkasındayız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:30:16. #7.13#
SON DAKİKA: İbb Davası Başladı... Marmara Cezaevi Önündeki Bir Vatandaş: "Tutsak Olan Tüm Yol Arkadaşlarımızın, Tüm Belediye Başkanlarımızın Arkasındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.