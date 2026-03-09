İbb Davası Başladı... Marmara Cezaevi Önündeki Bir Vatandaş: "Tutsak Olan Tüm Yol Arkadaşlarımızın, Tüm Belediye Başkanlarımızın Arkasındayız"

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(İSTANBUL) - İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önündeki bir vatandaş, "Yaş 71, iş bitmedi, koşuyoruz. Sonuna kadar da koşacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemaller kurtarmışlar. Biz de onların neferleri olarak mücadeleye devam edeceğiz" derken, bir başka vatandaş da, "Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. Yeter artık bu zulüm" diye sitem etti.

Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu İBB davasının duruşması öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde toplanan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Bir vatandaş özgürlük istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Tutsak olan tüm belediye başkanlarımıza, yol arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Bir an önce Cumhurbaşkanı adayımızı bıraksınlar. Cumhurbaşkanı adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. Yeter artık bu zulüm. Bir senedir haksız yere yatıyorlar. Evet, Ekrem Başkan suçludur. Çünkü dört sefer İstanbul'u üst üste kazandı, suçu budur. Başka suçu yok herkes biliyor bunu. Parti Meclis üyemize, Sayın Baki Haydöner'e, kardeşine, tüm yol arkadaşlarımıza, tüm tutsak olan arkadaşlara özgürlük istiyoruz. Bugün sonuna kadar Ekrem Başkan'ın arkasındayız. Tutsak olan tüm yol arkadaşlarımızın, tüm belediye başkanlarımızın arkasındayız. Kadınlar nasıl 20 sene Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptılar. Ekrem İmamoğlu'nun da arkasındalar, kadınlar sonuna kadar bu mücadeleyi sürecek."

"Yaş 71, iş bitmedi, koşuyoruz"

Bir başka vatandaş da, "Vallahi haksız, hukuksuz bir dava. Herkesi desteklemeye geldik. Bunun bir kumpas olduğunu herkes öğrenecek inşallah" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Fakirin nefesi kokuyor borçta, aradım cebini bulunaz akça. Daha ne söyleyeyim hallerimizi? Ortadoğu kan gölü. Ülkenin ekonomisi, adaleti, yoksulluğu hepsi berbat. Ama bu nereye kadar gidebiliriz? Çocuklarımızın geleceği nasıl yönlenecek? Günde birkaç tane kadın dostlarımız katlediliyor. Çocuklarımıza zina ediliyor ama kimse bunun hesabını sormuyor. Sadece yürümek bile suç oldu ülkede. Gazete okumak, kitap okumak, düşünmek suç" diye sitem etti. "İmamoğlu'na mesajınız var mı?" sorusuna, "İmamoğlu'nu halk istiyorsa gelsin. Ben de kendi özümle, sözümle peşinde yürümeye devam edeceğim. Yaş 71, iş bitmedi, koşuyoruz. Sonuna kadar da koşacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemaller kurtarmışlar. Biz de onların neferleri olarak mücadeleye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Bir diğer vatandaş da, "Onu çok seviyoruz. Bir an evvel aramızda görmek istiyoruz" dedi.

"Öbür seçimlerde bu millet bu çileden kurtulacak"

"Başkanımızı seviyoruz" diyen bir diğer vatandaş da, "Aramızda görmek istiyoruz. Allah sağlık sıhhat versin ona" ifadesini kullandı."

Hak, hukuk ve adalet istediğini söyleyen başka bir vatandaş da, "Bu memlekette hak ve adalet olmadığı sürece bu millet böyle zor durumlarda kalır. Onun için bu milletin çok aklı başında hareket etmesi lazım inşallah öbür seçimlerde bu millet bu çileden kurtulacak" diye konuştu.

Yargılamaların adil olmasını isteyen vatandaş da, şunları söyledi:

"Başkanlarımız bir an önce çıksın istiyoruz çünkü bu iddianamenin içi boş. Yani TRT yayınlayalım dediler söz verdiler ama yayınlamadılar. Bu insanları halen Silivri de tutuyorlar? Başkanlarımızı yanımızda istiyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz ama mutlaka bir gün bulacağız. Bu adamın ne suçu var? Cumhurbaşkanı adayı olduğu için suçu var. 35 senelik diploma iptal edilir mi? Üniversiteye giden çocuklar korkuyor şimdi biliyor musunuz, 'Bizim de diyor acaba diplomamızı iptal olabilir mi' diyorlar. Yazık yani yazık... Bu ülkeye yazık ediyorlar. Ne yapalım şimdi biz? Bak görüyorsunuz bu kadar insan buraya toplanmış. Halktan her şeyi gizliyorlar. Halk aç, susuz. Bayram geliyor, diyor ki işte 4 bin lira para vereceğim. Ben emeklilere sesleniyorum: Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri, bakanlar geçinemiyor ramazan ayında verecekleri 4 bin lira fitreyi filtre olarak milletvekillerine göndersinler, onlar doysun. Emeklilerin gönlü tok onlar aç. Yazık ediyorlar bu ülkeye, yazık gençlerimize..."

Öte yandan, 19 Mart operasyonun ardından çeşitli illerdeki protestolarda yer alan "Pikachu" da CHP İstanbul İl Örgütü'nün kurduğu Silivri Dayanışma Merkezi'nin önünde partililere destek verdi.