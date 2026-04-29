İbb Davası'nda 29. Gün Başladı... - Son Dakika
İbb Davası'nda 29. Gün Başladı...

29.04.2026 10:59  Güncelleme: 12:33
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 29. günü başladı. Duruşmada, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Adem Soytekin’in avukatlarının savunması alınacak.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu isimler arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın 29. günü başladı. Duruşmada, etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Adem Soytekin'in avukatlarının savunması alınacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB Davası'nın duruşması 29. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda, devam ediyor.

Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin aralarında görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu, 3'ü tutuklu 7 kişi hakkındaki dosyanın bu davayla birleştirilmesi kararı sonrasında, davadaki sanık sayısı, 92'si tutuklu 414'e çıkmıştı.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı.

Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salona getirilirken, izleyici kısmında bulunan sanık yakınları, tutukluların isimlerini söyleyerek selamlamaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan salona getirildiği sırada, tüm tutuklu sanıklar ayağa kalktı.

Avukatların olduğu bölüme el sallayan İmamoğlu, bazı tutuklu sanıklarla tokalaşıp, sarıldı, bu sırada izleyiciler yine alkışlarla, "Ekrem başkan onurumuzdur" şeklinde seslendi.

Duruşma, dün savunmasını tamamlayan etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu Adem Soytekin'in avukatlarının savunmasıyla başladı.

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 29. Gün Başladı... - Son Dakika

SON DAKİKA: İbb Davası'nda 29. Gün Başladı... - Son Dakika
