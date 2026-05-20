İbb Davası'nda 40. Gün Başladı... İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbb Davası'nda 40. Gün Başladı... İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan'ın Doğum Günü Kutlandı

20.05.2026 11:29  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Davası'nın 40. duruşma gününde, tutuklu sanık Serdal Taşkın'ın savunması alınırken, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın doğum günü salonunda kutlandı. Özkan'ın torununun fotoğraflı pankartı açıldı, sanık yakınları sevdiklerine seslendi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 40'ıncı günü, tutuklu sanık Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı. İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın doğum günü duruşma salonunda kutlandı. İzleyiciler, ellerinde tuttukları dövizlerle "İyi ki doğdun Necati" yazdı. Özkan'ın torunun fotoğrafının olduğu ve "İyi ki doğdun dedeciğim" yazan bir pankart da açıldı. Özkan'ın tutuklu geçirdiği ikinci doğum günü olduğu belirtildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 40. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülüyor. Birçok sanık yakını ve CHP'linin takip ettiği duruşmada tutuklu sanıklar, alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona getirildi.

Sanık yakınları ise sevdiklerine "Iraz, günaydın kuşum", "Aykut başkan", "Serap Karay", "Ali Rıza Akyüz, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın" şeklinde seslendi. İmamoğlu salona getirildiğinde ise "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Başkanım günaydın" sloganları atıldı.

Ayrıca, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın doğum günü, duruşma salonunda kutlandı. İzleyiciler, ellerinde tuttukları dövizlerle "İyi ki doğdun Necati" yazdı. Özkan'ın torunun fotoğrafının olduğu ve "İyi ki doğdun dedeciğim" yazan bir pankart da açıldı. Bu, Özkan'ın tutuklu olarak geçirdiği ikinci doğum günü.

Duruşma, saat 10.50'de, tutuklu sanık Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davası'nda 40. Gün Başladı... İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:13:16. #7.12#
SON DAKİKA: İbb Davası'nda 40. Gün Başladı... İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.