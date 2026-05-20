İbb Davası'nda 40. Gün Başladı... İmamoğlu'nun Kampanya Direktörü Necati Özkan'ın Doğum Günü Kutlandı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 40'ıncı günü, tutuklu sanık Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı. İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın doğum günü duruşma salonunda kutlandı. İzleyiciler, ellerinde tuttukları dövizlerle "İyi ki doğdun Necati" yazdı. Özkan'ın torunun fotoğrafının olduğu ve "İyi ki doğdun dedeciğim" yazan bir pankart da açıldı. Özkan'ın tutuklu geçirdiği ikinci doğum günü olduğu belirtildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 40. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülüyor. Birçok sanık yakını ve CHP'linin takip ettiği duruşmada tutuklu sanıklar, alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona getirildi.

Sanık yakınları ise sevdiklerine "Iraz, günaydın kuşum", "Aykut başkan", "Serap Karay", "Ali Rıza Akyüz, seni çok seviyoruz, iyi ki varsın" şeklinde seslendi. İmamoğlu salona getirildiğinde ise "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" ve "Başkanım günaydın" sloganları atıldı.

Ayrıca, İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın doğum günü, duruşma salonunda kutlandı. İzleyiciler, ellerinde tuttukları dövizlerle "İyi ki doğdun Necati" yazdı. Özkan'ın torunun fotoğrafının olduğu ve "İyi ki doğdun dedeciğim" yazan bir pankart da açıldı. Bu, Özkan'ın tutuklu olarak geçirdiği ikinci doğum günü.

Duruşma, saat 10.50'de, tutuklu sanık Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın savunmasıyla başladı.