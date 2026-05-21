İbb Davası'nın 41. Günde Savcı, 5 İsim Hakkında Tahliye Talep Etti... İmamoğlu: Özgür Özel Can Yoldaşımdır, Genel Başkanımızdır Onu Çok Seviyorum
İbb Davası'nın 41. Günde Savcı, 5 İsim Hakkında Tahliye Talep Etti... İmamoğlu: Özgür Özel Can Yoldaşımdır, Genel Başkanımızdır Onu Çok Seviyorum

21.05.2026 15:55  Güncelleme: 17:15
İBB Davası'nın 41. gününde duruşma savcısı, aralarında İBB çalışanı Iraz Bayrak ve CHP'li Orhan Gazi Erdoğan'ın da bulunduğu 5 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verilmesini istedi. Ekrem İmamoğlu, 'Özgür Özel can yoldaşımdır' dedi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB Davası'nın 41. gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı, tutuklu isimler İBB çalışanı Iraz Bayrak, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu söyleyen Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu hakkında tahliye kararı verilmesini istedi. İmamoğlu verilen ara nedeniyle salondan ayrılırken "İnşallah güzel olacak, bekliyoruz sonucu. Birlikte olmak, dayanışma içinde olmak ve güçlü olmak zorundayız. İnşallah sonu güzel olacak. Özgür Özel can yoldaşımdır, genel başkanımızdır onu çok seviyorum" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 41. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülüyor.

Duruşma, saat 10: 50'de tutuklu sanık Sehat Kapki'nin savunmasıyla başladı. Ardından avukatlarının savunması dinlendi. Sonrasında ise reklam ajansı sahibi tutuklu sanık Şeyhmus Sarıboğa'nın savunmasına geçildi. Sarıboğa'nın ve avukatlarının savunmasının tamamlanmasının ardından duruşma savcısına, tahliyelere ilişkin mütalaası soruldu.

5 İSİM İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Savcı; İBB çalışanı Iraz Bayrak, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve etkin pişmanlık ifadelerinin arkasında olduğunu söyleyen Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

Iraz Bayrak ve Orhan Gazi Erdoğan, eylem 13 kapsamında tutuklu bulunan son iki kişiydi. Engin Ulusoy ise yoğun sağlık sorunları yaşaması nedeniyle son haftalarda duruşmaya arkadaşlarının yardımıyla katılabiliyordu.

İMAMOĞLU: "ÖZGÜR ÖZEL CAN YOLDAŞIMDIR"

Ekrem İmamoğlu, verilen aranın ardından salondan ayrılırken şöyle konuştu:

"İnşallah güzel olacak, bekliyoruz sonucu. Birlikte olmak, dayanışma içinde olmak ve güçlü olmak zorundayız. İnşallah sonu güzel olacak. Özgür Özel can yoldaşımdır, genel başkanımızdır onu çok seviyorum."

MURAT KAPKİ: "İFADELERİMİ ÇEKMESEYDİM BENİM İÇİN DE TAHLİYE İSTENECEKTİ"

İş insanı Murat Kapki ise ayrılırken salondakilere "İfadelerimi çekmeseydim benim için de tahliye istenecekti. İfadelerimi çektiğim için hala buradayım" diye seslendi.

Mahkeme Başkanı duruşmaya en az bir saat ara verdi. Ardından taheliye kararı verdiği isimleri açıklayacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

